Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Σουηδία στο ευρωπαϊκό του βόλεϊ και Ρεάλ Μαδρίτης

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (15.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο αγώνας της Εθνικής βόλεϊ των ανδρών με την Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15.09.2026).

Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League, με στόχο ένα από τα δύο εισιτήρια για τη Regular Season, με τους αγώνες τους να “συμμετέχουν” στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:15 Magenta Sport 4 Προμηθέας – Βιέννη FIBA Basketball Champions League

16:30 Magenta Sport 4 Μανίσα – Κολοσσός FIBA Basketball Champions League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σουηδία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports Prime Τζένοα – Σουντιρόλ Κύπελλο Ιταλίας

20:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ LaLiga

21:00 Novasports Start Άγιαξ – Βίλεμ Eredivisie

21:00 Magenta Sport 4 League Αλαβές – Βαλένθια LaLiga

22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Πίζα Κύπελλο Ιταλίας

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

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Αθλητικά
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