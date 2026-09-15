Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μπαίνει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ: «Τον εξετάζαμε εξονυχιστικά τρεις μέρες και δεν βρήκαμε τίποτα»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ και -ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς- να ενισχύσει και πάλι αγωνιστικά τους Βεστφαλούς, αφήνοντας οριστικά πίσω του την περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αρχίσει ατομικό πρόγραμμα στην Ντόρτμουντ, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και πλέον είναι θέμα χρόνου να μπει σε φουλ ρυθμούς.

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Ο 18χρονος εξτρέμ είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία στον αγώνα της Μπορούσια με την Βιγιαρεάλ για το Champions League -λόγω προβλήματος αφυδάτωσης- και μετά από δύο ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο.

“Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα ασυνήθιστο”, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν.

Ανάλογα και με την εικόνα που θα έχει στις προπονήσεις, είναι πολύ πιθανό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να βρεθεί στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τον αγώνα του Σαββάτου (19.09.2026) με την Στουτγάρδη για την Bundesliga.

Ο Καρέτσας αναμένεται να είναι κανονικά στις κλήσεις και την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της στο Nations League.