Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Δημήτρης Κατσίβελης έπαθε θλάση και θα χάσει την πρεμιέρα με το Μαρούσι στη GBL

Ο Έλληνας γκαρντ προστέθηκε στις απουσίες της ΑΕΚ ενόψει της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Ο Δημήτρης Κατσίβελης
Ο Δημήτρης Κατσίβελης με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Κατσίβελης έπαθε θλάση στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και δεν θα είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για την πρεμιέρα της ΑΕΚ με το Μαρούσι (03/10/26, 16:00) στη GBL.

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί το Μαρούσι στη Sunel Arena στην 1η αγωνιστική της GBL με τον Κατσίβελη να μένει εκτός μαζί με τους ήδη απόντες Φίζελ, Γουίλιαμς και Μπράουν.

Ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει τις θεραπείες για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ο οποίος είναι ελαφριάς μορφής και δεν αναμένεται να καθυστερήσει να επιστρέψει στη δράση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Nέα ατυχία για τη «Βασίλισσα».

Εκτός μάχης εν όψει της αυριανής πρεμιέρας πρωταθλήματος με το Μαρούσι τέθηκε (και) ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο έμπειρος γκαρντ υπεβλήθη σε εξετάσεις στο Mediterraneo Hospital και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού παραμένουν οι Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ».

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