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Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο διπλό του China Open μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παλέψει με την Ισπανίδα για μία διάκριση στο διπλό της Κίνας
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη με την Πάουλα Μπαντόσα/ EPA
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Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στην Κίνα και θα αντιμετωπίσει την Στορμ Χάντερ στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/10/26, 06:00) και έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί και στο διπλό μαζί με την Πάολα Μπαντόσα.

Μαρία Σάκκαρη και Πάουλα Μπαντόσα έχουν καλές σχέσεις εδώ και αρκετά χρόνια και θα παίξουν για πρώτη φορά στην καριέρα τους ως συμπαίκτριες στο διπλό του WTA 1000 της Κίνας.

Οι δύο τενίστριες θα κοντραριστούν στο 1ο γύρο του διπλού στο Πεκίνο με το δίδυμο των Πέρεζ (Αυστραλία) και Σουρς (Ολλανδία), που είναι δυνατό με την πρώτη να είναι στο νούμερο 20 της κατάταξης στα διπλά και τη δεύτερη στο 25.

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