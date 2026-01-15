ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάνοντας εντός έδρας από τον ΟΦΗ (0-1), σε ένα ματς που οι ποδοσφαιριστές της είχαν κακή εικόνα. Για τον χθεσινό (14.01.2026) αποκλεισμό, η απόφαση του ισχυρού άνδρα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Μάριου Ηλιόπουλου, ήταν να επιβληθεί στους παίκτες της ομάδας πρόστιμο 400 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόστιμο το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, πριν την σημερινή (15.01.2026) προπόνηση της ομάδας. Το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί από τους παίκτες, μόνο σε περίπτωση που νικήσουν και τα τρία επόμενα ματς στο πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό. Αν δεν κερδηθούν και τα τρία ματς, το πρόστιμο θα ισχύσει κανονικά και θα πληρωθεί άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς… Έπρεπε να κερδίσετε… Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς» ανέφερε αρχικά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, μιλώντας στους παίκτες.

Στην συνέχεια ξεκαθάρισε: «Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο ‘’τρίτος παράγοντας’’ – κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε ‘’τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι…

Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας ότι: «Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα».

Κλείνοντας και απευθυνόμενος στους παίκτες, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε: «Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το πάθος, την αυτοπεποίθηση, την πίστη και την αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».