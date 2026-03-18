ΑΕΚ: Ο Κλωναρίδης επέστρεψε στην Ένωση με ρόλο σκάουτερ των ακαδημιών

Ο Βίκτωρας Κλωναρίδης επέστρεψε στην ΑΕΚ για να βοηθήσει στο αναπτυξιακό πλάνο της ομάδας, αφού θα έχει ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ των ακαδημιών.

Η ΑΕΚ προσπαθεί να βελτιώσει τις ακαδημίες της και ο Βίκτωρας Κλωναρίδης θα είναι μέλος αυτής της προσπάθειας, μιας και εντάχθηκε στο κιτρινόμαυρο δίκτυο αναζήτησης και ανάπτυξης ταλέντων. Είναι και ο ίδιος άλλωστε προϊόν των ακαδημιών της Ένωσης.

Με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει αγωνιστεί σε 95 παιχνίδια έχοντας πετύχει 14 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα το 2018.

Το 2012 είχε πουληθεί έναντι 800.000 ευρώ στη Λιλ, ενώ στη συνέχεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου μεταξύ άλλων. Στην Ένωση επέστρεψε το 2017 και αγωνίστηκε μέχρι το 2020.