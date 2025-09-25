Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο λογαριασμός του Conference League στα social media έγραψε για το «κιτρινόμαυρο» αήττητο

12 ματς χωρίς νίκη για την Ένωση μέχρι στιγμής
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που τράβηξε το ενδιαφέρον του επίσημου λογαριασμού του Conference League!

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη μετά τα 12 πρώτα επίσημα παιχνίδια της στη σεζόν. Η Ένωση έχει δώσει έξι ματς στα προκριματικά του Conference όπου προκρίθηκε με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες, έχει τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος με τρεις νίκες και μία ισοπαλία αλλά και δύο νικηφόρα ματς στο Κύπελλο.

Το Conference League πόσταρε μία πανηγυρική φωτογραφία των παικτών της ΑΕΚ, σχολιάζοντας: “Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη μέσα στη σεζόν 2025/26”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo