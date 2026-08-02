AEK: Ο Μίλαν Βιτάλις έμεινε εκτός αποστολής του αγώνα της Γκιόρ και κλείνει στην Ένωση

Ο Μίλαν Βιτάλις φαίνεται πως ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 24χρονος αρχηγός της Γκιόρ, έμεινε εκτός αποστολής της ομάδας του για το αποψινό (02.08.2026) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Νίρεγκχαζα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας.

Ο Μαγυάρος μέσος που μετρά ήδη φέτος πέντε επίσημες συμμετοχές με την Γκιόρ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, δεν βρίσκεται εκτός αποστολής, μετά από απόφαση του προπονητή, Εφρέν Χουάρεζ. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στα 2,5 εκατ. ευρώ για την αγορά του νεαρού άσου, ενώ ο παίκτης θα λαμβάνει 800 χιλιάδες ευρώ ετησίως, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει το εκατομμύριο με τα μπόνους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η διοίκηση της Γκιόρ επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεων στην ουγγρική ιστοσελίδα “Nemzeti Sport” πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.