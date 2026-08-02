Αθλητικά

Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και Σπόρτινγκ Λισαβόνας οδεύουν προς «διαζύγιο»

Μόλις 13 συμμετοχές έχει καταφέρει να κάνει ο Έλληνας μέσος στα “λιοντάρια”, “μετρώντας' τρεις δανεισμούς
Photo by: Swen Pförtner
Photo by: Swen Pförtner/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης λύσης του συμβολαίου του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, καθώς ο 24χρονος Έλληνας μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα της πορτογαλικής ομάδας για τη νέα σεζόν.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πρόταση για την παραχώρησή του, με τη διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να εξετάζει πλέον άλλες λύσεις για το μέλλον του.

Ο Αλεξανδρόπουλος αποκτήθηκε το 2022 από τον Παναθηναϊκό αντί 4,5 εκατ. Ευρώ, ωστόσο, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνα και ακολούθησαν τρεις δανεισμοί, σε Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Πρόσφατα υπήρξε προοπτική δανεισμού του στον ΟΦΗ, όμως το όλο θέμα δεν προχώρησε μέχρι τέλους. Με αυτά τα δεδομένα, η Σπόρτινγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει ελεύθερο τον Έλληνα διεθνή, ώστε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας ο Αλεξανδρόπουλος είχε 13 συμμετοχές τη σεζόν 2022/23, τρεις ως βασικός, με συνολικά 367 λεπτά αγωνιστικής παρουσίας έχοντας ως προπονητή τότε τον Ρούμπεν Αμορίμ.

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Αθλητικά
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