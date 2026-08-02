Γκέρσον Γιαμπουσέλε: «Στους Νικς μετά από 2 με 3 κακά ματς θέλουν να σε ανταλλάξουν»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που είναι από το φετινό καλοκαίρι παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού αποχώρησε από το NBA και σε συνέντευξη που έδωσε στην «AS» μίλησε για το πέρασμά του από τους Νικς και τους Μπουλς.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Παράλληλα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε ότι θα περνούσε μία δύσκολη σεζόν πέρυσι στους Νιου Γιορκ Νικς.

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Αναλυτικά τα λόγια του Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Για την αποχώρησή του από τους Νικς: «Μίλησα με τη γυναίκα μου, με τους ατζέντηδές μου, με τον μέντορά μου. Ήταν μια σημαντική απόφαση. Δεν ήταν εύκολο να το πω, κράτησε πολύ και υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Θυμήθηκα Γάλλους συμπαίκτες που είχαν περάσει από αυτό, που έμειναν εκεί για χρόνια χωρίς να παίζουν.

Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και ήμουν εγώ αυτός που αποφάσισε να φύγει, όχι εκείνοι. Προτιμώ να είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Στη Νέα Υόρκη, μετά από δύο ή τρία κακά παιχνίδια, ζητούν ήδη να σε ανταλλάξουν».

Για τη συζήτησή του με τον προπονητή των Νικς, Μάικ Μπράουν, για τον περιορισμένος χρόνο συμμετοχής: “Μου εξήγησε ότι ήθελε οι πέντε βασικοί του να παίζουν από 38 λεπτά ο καθένας, συν τον Μιτς, που άξιζε τα 26 λεπτά του. Και μόνο αυτό σου δίνει μια ιδέα για το τι σε περιμένει. Αυτό που με μπέρδεψε περισσότερο ήταν όσα δεν ανέφερε ο προπονητής.

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Μου μίλησε για τους πέντε βασικούς, μου μίλησε για τον Μιτς, αλλά δεν μίλησε για τον Λάντρι, δεν μίλησε για τον Τζόρνταν Κλάρκσον, δεν μίλησε για όλους τους υπόλοιπους που επίσης ήταν εκεί. Αν τους προσθέσω όλους αυτούς, τεχνικά δεν απομένουν λεπτά συμμετοχής. Έτσι κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά”.

Για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά: «Είναι ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Απέχει ακόμη πολύ από την καλύτερη εκδοχή του. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφει και έχει προσθέσει ένα καινούργιο στοιχείο στο παιχνίδι του. Όταν νομίζεις ότι τον γνωρίζεις, εμφανίζει κάτι καινούργιο. Με τον τρόπο που παίρνει θέση με την μπάλα, καταφέρνει να παίζει γύρω από ό,τι του κάνουν. Ξέρει ότι θα τον σπρώξουν, οπότε παίζει πάνω από αυτό και εκεί γίνεται υπερβολικά δυνατός».