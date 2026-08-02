ΑΕΚ – Σεντ Τρούιντεν 3-0: Σαρωτική εμφάνιση για την Ένωση στο φιλικό, με δυο γκολ του Πήλιου



Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στην Ολλανδία, με εντυπωσιακό τρόπο. Στο τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας -πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα- η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Σεντ Τρούιντεν με 3-0.

Η ΑΕΚ επικράτησε μόνο 3-0 της Σεντ Τρούιντεν, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο χάνοντας ευκαιρίες να κάνει ευρύτερο σκορ. Ο Πήλιος σημείωσε δύο τέρματα, ενώ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει βασικό τον Μάγερ.

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Η ΑΕΚ θα δώσει την πρόβα τζενεράλε της απέναντι στην Athens Kallithea, πριν από τον τελικό του Super Cup (12.08.2026) με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Το φιλικό θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζουμε ότι στα προηγούμενα πέντε φιλικά προετοιμασίας της, η ΑΕΚ είχε 3 νίκες με αντιπάλους τις Ντε Γκράφτσαπ, Τσβόλε Γκρόνινχεν, μια ισοπαλία κόντρα στην Φίτεσε και μια ήττα από τη Σάμσουνπορ.

Η ΑΕΚ μπήκε με… φόρα στο ματς, σημειώνοντας δυο γκολ, πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο, με τον Σταύρο Πήλιο να πρωταγωνιστεί. Ο μπακ της Ένωσης άνοιξε το σκορ στο 7′ έπειτα από ασίστ του Μαρίν, ενώ έκανε το 2-0 στο 18’ από πάσα του Κοϊτά.

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Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 30′. Ο Ρότα γύρισε στον Γιόβιτς, εκείνος έφερε ωραία την μπάλα μπροστά και εκτέλεσε ιδανικά τον αντίπαλο πορτιέρε. Η μοναδική καλή στιγμή της Σεντ Τρούιντεν χάθηκε στο 63′, με τον Στρακόσα να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Βανβεσεμάελ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Πέμπτης (06.08.2026) στα Σπάτα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (75′ Πένραις), Κάιρινεν (75′ Μάνταλος), Μάριν, Μάγερ (65′ Ζουμπκόφ), Κοϊτά (65′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (65′ Ζίνι)