Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Βινίσιους Σόουζα της Βόλφσπουργκ

Ενδιαφέρον για τον 27χρονο κεντρικό χαφ της Βόλφσμπουργκ, Βινίσιους Σόουζα, έχει δείξει τις τελευταίες ώρες ο Ολυμπιακός.

Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος των Φλαμένγκο, Εσπανιόλ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με τη Βόλφσμπουργκ -που υποβιβάστηκε από τη Bundesliga- και είναι το νέο όνομα που απασχολεί μετεγγραφικά τον Ολυμπιακό.

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Οι Γερμανοί απέκτησαν τον υψηλόσωμο μέσο (1,87μ.) το περασμένο καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σημερινή χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν (2025-26) στη Bundesliga κατέγραψε 25 συμμετοχές (23 ως βασικός και δύο ως αλλαγή με τη Βόλφσμπουργκ), ενώ έπαιξε βασικός και στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου. Σύμφωνα με το Kicker, στο ξεκίνημα της χρονιάς χρησιμοποιήθηκε σε πιο προωθημένο ρόλο στη μεσαία γραμμή, κάτι που δεν τον βοήθησε να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Με την έλευση του Ντίτερ Χέκινγκ επέστρεψε στη φυσική του θέση μπροστά από την άμυνα, ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και καθιερώθηκε ξανά ως βασικός. Μάλιστα, πρόσφατα η Κολωνία κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του, η οποία απορρίφθηκε.

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Πριν από την παρουσία του σε Αγγλία και Γερμανία, είχε πραγματοποιήσει γεμάτες σεζόν τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ισπανία. Με τη Μέχελεν είχε 32 συμμετοχές και δύο γκολ τη σεζόν 2021-22, ενώ με την Εσπανιόλ ακολούθησαν 34 εμφανίσεις και ένα γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.

Ο Βινίσιους έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Φλαμένγκο, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε οκτώ επίσημα παιχνίδια πριν μετακομίσει στην Ευρώπη.