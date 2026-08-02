Ο Κέβιν Ντουράντ θέλει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028

Ψάχνει ένα ακόμα “κεφάλαιο” στην κορυφαία διοργάνωση! Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε γνωστό πως θα ήθελε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που τα γίνουν στο Λος Άντζελες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν περιμένει ειδική μεταχείριση λόγω των όσων έχει ήδη πετύχει με την Team USA.

Ο Κέβιν Ντουράντ έδωσε το «παρών» σε ένα event του USA Basketball και μεταξύ άλλων μίλησε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Ο “αστέρας” του NBA έκανε ξεκάθαρο πως θα ήθελε να εκπροσωπήσει και τότε την χώρα του, αλλά υπογράμμισε πως δεν είναι εκείνος που θα πάρει την τελική απόφαση.

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“Έχει να κάνει με το τι θέλει ο Γκραντ Χιλ (USA Basketball managing director) και η ομάδα. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και ελπίζω να λάβω την κλήση, αλλά υπάρχουν τόσοι σπουδαίοι παίκτες που αξίζουν να είναι στην ομάδα” ανέφερε σύμφωνα με το “ESPN”.

Να αναφέρουμε ότι όταν ξεκινήσουν οι Αγώνες του Λος Άντζελες, ο Κέβιν Ντουράντ θα απέχει λιγότερο από δύο μήνες από τα 40ά γενέθλιά του! Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παρίσι το 2024, έγινε ο πρώτος άνδρας μπασκετμπολίστας που έφτασε τα τέσσερα ολυμπιακά χρυσά μετάλλια.

Είχε προηγηθεί η παρουσία του στις χρυσές ομάδες της Team USA σε Λονδίνο (2012), Ρίο ντε Τζανέιρο (2016) και Τόκιο (2021). Σε περίπτωση που αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και οι ΗΠΑ κατακτήσουν ξανά το χρυσό μετάλλιο, θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ με πέντε ολυμπιακά χρυσά μετάλλια.