Νίκολιτς: «Το Champions League είναι ακόμα πολύ μακριά, είδαμε ανθρώπους του ΟΦΗ σήμερα στο γήπεδο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το 3-0 της ΑΕΚ επί της Σεντ Τρούιντεν, στο τελευταίο φιλικό των κιτρινόμαυρων στην Ολλανδία, πριν την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι ο τελικός του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου και μετά τα playoffs του Champions League. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυριανή κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι και πως όλοι αξίζουν τον σεβασμό της Ένωσης.

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Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV:

Για το εάν η ενδεκάδα που είδαμε είναι αυτή που σκέφτεται για τα playoffs του Champions League: “Πρώτα από όλα θα πάμε σπίτι μετά από έναν μήνα. Όλοι οι παίκτες είναι υγιείς, που είναι πολύ καλό. Μετά έχουμε το φιλικό με την Athens Kallithea και μετά το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Το Champions League είναι ακόμα πολύ μακριά”.

Για το ότι η ΑΕΚ είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League και εάν παίζει ρόλο στο μυαλό του: “Η κλήρωση είναι αύριο (03/08) στις 13:00. Θα δούμε. Κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος, αλλά φυσικά είναι καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς από τους ανίσχυρους. Δεν θα είναι μία βόλτα, είναι πολύ σοβαρές ομάδες, με σοβαρό μπάτζετ, που έχουν βγει πρωταθλήτριες στη χώρα τους.

Πρέπει να τους σέβεσαι όλους. Όμως, όπως είπα η πλήρη μας συγκέντρωση θα είναι στην κλήρωση, στο τριήμερο ρεπό στους παίκτες και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Πιστέψτε με σκέφτομαι μόνο τον ΟΦΗ. Είδαμε ανθρώπους του ΟΦΗ σήμερα στο γήπεδο. Θα προετοιμαστούν σοβαρά για αυτό το παιχνίδι και το ίδιο σοβαρά θα προετοιμαστούμε και εμείς”.

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Για το εάν ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του και το πώς κυκλοφόρησε την μπάλα κόντρα σε έναν αντίπαλο που πιέζει ψηλά στο γήπεδο και με ένταση: “Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θα ήμουν σοβαρός εάν ανέφερα κάτι κακό τώρα. Εάν έπρεπε να πω κάτι είναι ότι σημειώσαμε μόνο τρία γκολ. Μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα.

Για το παιχνίδι και τον έλεγχό του, αλλά και πολλά κομμάτια του παιχνιδιού μας ήταν πολύ καλά. Ήταν ένα καλό ματς εάν σκεφτούμε τον καιρό, τη ζέστη, την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας.

Είμαι απολύτως ικανοποιημένος, αλλά όπως είπα είναι μόνο ένα φιλικό, στο μετά το τέλος του καλοκαιριού δεν θα νοιάζεται κανείς για αυτό.

Με νοιάζουν οι λεπτομέρειες του αγώνα, όπως το προπονητικό μου επιτελείο και οι φίλοι της ΑΕΚ. Πλέον μετράμε 10 ημέρες μέχρι την Κρήτη και εκεί πρέπει να είμαστε στο υψηλότερο σημείο των στάνταρ απόδοσής μας”.