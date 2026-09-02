ΑΕΚ: Ο Ντέρεκ Κουτέσα κοντά στην επιστροφή του στη Σερβέτ

Κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ βρίσκεται ο Ντέρεκ Κουτέσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε Μέσα της πατρίδας του, με την Σερβέτ να εμφανίζεται ο πιο πιθανός προορισμός του.

Η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο της Ελβετίας ώστε να παραχωρηθεί με μεταγραφή ο 28χρονος εξτρέμ (αγωνίστηκε στην Σερβέτ την τριετία 2022-25)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελβετική ιστοσελίδα “tdg” φιλοξενεί σχετικό ρεπορτάζ, μέσω του οποίου προκύπτει ότι είναι δεδομένη η μετακίνηση του Κουτέσα στη Σερβέτ, με τον Ελβετό διεθνή να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο σε σχέση με εκείνο που πραγματοποίησε το περυσινό καλοκαίρι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει στα πλάνα του τον Κουτέσα και αυτό επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο ματς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, όταν θέλησε να αντικαταστήσει τον Κοϊτά.

Η ΑΕΚ φαίνεται ότι δεν “καίγεται” για να βρει τον αντικαταστάτη του, ώστε να προλάβει την προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα. Στη θέση του Κουτέσα θα μπει ο Βιτάλις.

Ο 28χρονος ακραίος επιθετικός έχει αγωνιστεί μόλις για 18 λεπτά στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η μοναδική του συμμετοχή ήρθε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.