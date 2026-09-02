Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ορίστηκε το ματς της Super League

Η Super League ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Παναθηναϊκός – Κηφισιά, η οποία πήρε αναβολή και αφορούσε την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League, το Παναθηναϊκός – Κηφισιά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 21:00, στο ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός -το οποίο είχε γίνει δεκτό από τη Super League- προκειμένου οι “πράσινοι” να επικεντρωθούν χωρίς αγωνιστική επιβάρυνση στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε.