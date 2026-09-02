Αθλητικά

Γκουστάβο Πουέρτα: «Ένα νέο λιοντάρι έφτασε στον Ολυμπιακό» – Οι φωτογραφίες της ιστορικής ερυθρόλευκης μετεγγραφής

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το μεγάλο μετεγγραφικό της απόκτημα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Την ολοκλήρωση της ιστορικής μετεγγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (02.09.2026) ο Ολυμπιακός. Οι “ερυθρόλευκοι” κατέβαλαν τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και έγινε η ακριβώτερη μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media του Ολυμπιακού γέμισαν με φωτογραφίες του Γκουστάβο Πουέρτα και με τις πρώτες του στιγμές στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.

gustabo puerta olympiacos org
ΦΩΤΟ Eurokinissi
gustabo puerta olympiacos org

“Ένα νέο λιοντάρι έφτασε στον Ολυμπιακό” σχολίασαν οι Πειραιώτες.

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Αθλητικά
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