Γκουστάβο Πουέρτα: «Ένα νέο λιοντάρι έφτασε στον Ολυμπιακό» – Οι φωτογραφίες της ιστορικής ερυθρόλευκης μετεγγραφής

Την ολοκλήρωση της ιστορικής μετεγγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (02.09.2026) ο Ολυμπιακός. Οι “ερυθρόλευκοι” κατέβαλαν τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και έγινε η ακριβώτερη μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media του Ολυμπιακού γέμισαν με φωτογραφίες του Γκουστάβο Πουέρτα και με τις πρώτες του στιγμές στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.

A new lion has arrived in Olympiacos!



pic.twitter.com/bygXoZ740a — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

“Ένα νέο λιοντάρι έφτασε στον Ολυμπιακό” σχολίασαν οι Πειραιώτες.