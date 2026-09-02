Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση για τον Σόλα Σορετίρε από ομάδα της Championship

Βαλίτσες αναμένεται να ετοιμάσει ο Σόλα Σορετίρε, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται πρόταση από ομάδα της Championship για την πώληση του Άγγλου εξτρέμ.

Ο Σόλα Σορετίρε είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, ενώ και οι Θεσσαλονικείς εμφανίζονται “ζεστοί” στο να δώσουν το “ΟΚ” για τη μετεγγραφή.

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Ο Άγγλος εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν, μετά τον περσινό του δανεισμό και μάλιστα πέτυχε και γκολ στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League με τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την υπόθεσή του.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η πώληση, ο Δικέφαλος θα έχει στη θέση όπου αγωνίζεται ο Σορετίρε τους Τάχα Άλι και Τάισον.