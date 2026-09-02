Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μετά και την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ

Ο Ολυμπιακός κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχυθεί, με την αποψινή προθεσμία -με την δήλωση της λίστας για τα ματς της Ευρώπης- να είναι καθοριστική. Την ίδια στιγμή, οι Πειραιώτες έχουν κάνει και τις απαραίτητες πωλήσεις, ανανεώνοντας το ρόστερ τους και βάζοντας στα ταμεία της ομάδας πολλά εκατομμύρια, με την Χαλ να “ψωνίζει” δυο φορές!

Μόνο τη φετινή καλοκαιρινή μετεγγραφική περίοδο, από πωλήσεις εννέα συνολικά παικτών, ο Ολυμπιακός έχει αποκομίσει το εντυπωσιακό ποσό των 82.750.000 ευρώ. Στην κορυφή της συγκεκριμένης “χρυσής” λίστας δεσπόζει η μετεγγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ έναντι 23.300.000 ευρώ, η οποία μάλιστα ήταν και η κορυφαία στην ιστορία της ομάδας της Premier League.

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Ο Αντρέ Λουίζ δεν κατάφερε να πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής, μετά τη μετεγγραφή του τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά ακόμα και έτσι έγινε η τρίτη κορυφαία πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού, με την Σπόρτινγκ Κάνσας του MLS να δίνει στους ερυθρόλευκους 19.500.000 ευρώ.

Σε ηλικία 19 χρονών, ο Χρήστος Μουζακίτης είπε -πριν από λίγες ώρες- “αντίο” στον Ολυμπιακό, με τη Χαλ να δίνει 15.000.000 ευρώ στους Πειραιώτες, προκειμένου να τον κάνει δικό της. Το deal αφορά το 50% του Έλληνα διεθνή χαφ, κάτι που σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι έχουν μεγάλη ελπίδα να πάρουν ένα ακόμα τεράστιο ποσό μελλοντικά, από τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Συνολικά, η Χαλ έδωσε αυτό το καλοκαίρι 38.300.000 ευρώ στον Ολυμπιακό!

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Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ πήρε ο Ολυμπιακός και από την πώληση του Κοστίνια. Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος μπακ “μετακόμισε” στην Μπράιτον, με την ομάδα της Premier League να δίνει στους Πειραιώτες 12.700.000 ευρώ.

Οι πωλήσεις του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2026

Κωνσταντής Τζολάκης – Χαλ – 23.300.000 ευρώ

Αντρέ Λουίζ – Κάνσας Σίτι – 19.500.000 ευρώ

Χρήστος Μουζακίτης – Χαλ – 15.000.000 ευρώ

Κοστίνια – Μπράιτον – 12.700.000 ευρώ

Φρανσίσκο Ορτέγκα – Ρίβερ Πλέιτ – 5.000.000 ευρώ

Γκαμπριέλ Στρεφέτσα – Παλέρμο – 4.000.000 ευρώ

Τζουλιάν Μπανκόν – Άντερλεχτ – 2.500.000 ευρώ

Μεχντί Ταρέμι – Αλ-Ουάσλ – 400.000 ευρώ)

Ντορόν Λάιτνερ – Χάποελ Τελ Αβίβ – 350.000 ευρώ