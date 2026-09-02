Το συγκινητικό αντίο του Χρήστου Μουζακίτη στον Ολυμπιακό: «Γράφω με δάκρυα στα μάτια»

Ο Χρήστος Μουζακίτης έκλεισε το μεγάλο κεφάλαιο “Ολυμπιακός” και αναχωρεί, για να συνεχίσει το ποδοσφαιρικό του όνειρο, στην Premier League, με τη φανέλα της Χαλ.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και ανακοίνωση της μετεγγραφής του στη Χαλ και έχοντας δεχθεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Πειραιωτών, ο Χρήστος Μουζακίτης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media.

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Όπως ανέφερε και ο ίδιος, έγραψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση “με δάκρυα στα μάτια”. Ο Μουζακίτης θυμήθηκε την πρώτη του μέρα στο Ρέντη, τα πρωταθλήματα, το UEFA Youth League, αλλά και τις μεγάλες στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη με την πρώτη ομάδα.

Η ανάρτηση του Μουζακίτη:

«Σχεδόν 11 χρόνια μετά την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο ρεντη ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.

Δεν είναι ευχάριστο να γράφω με δάκρυα στα μάτια αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα γιατί τα λόγια που θα πω βγαίνουν βαθιά μέσα από την ψυχή μου.

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Στις αρχές του 2016 ηρθα σαν ένα παιδάκι με όνειρα αγαπώντας το ποδόσφαιρο.

Μεγάλωσα αντρωθηκα και έζησα στιγμές που θα αφηγούμαι στα μελλοντικά παιδια μου . Τωρα φεύγω σαν ένας ώριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού.

Θέλω να ευχαριστήσω ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα.

Τους προπονητές που είχα στην ακαδημία από κ10 μέχρι σήμερα , τους γυμναστές , τους φυσικοθεραπευτές , τους φροντιστές , τους μάγειρες , τους τεχνικούς διευθυντές , τους ανθρώπους που εργάζονται στο ρέντη καθημερινά και φυσικά την οικογένεια Μαρινάκη που με πίστεψε από το πρώτο λεπτό και μου πρόσφερε οτιδήποτε χρειαζόμουν για να κάνω ένα όνειρο τρελό πραγματικότητα !

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους σας , τον κόσμο του Ολυμπιακού που σε κάθε μου βήμα ήσασταν εκεί να με στηρίζετε. Υπήρξαν κακές στιγμές αλλά θυμάμαι ότι και πάλι ήσασταν εκεί . Θέλω όμως να θυμάμαι μόνο τις όμορφες στιγμές . Οπως η πρώτη μέρα που με πήραν στην ομάδα και δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυα μου . Τα πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες , το youth league με την κ19 , το ντάμπλ με την πρώτη ομάδα και φυσικά όλες οι ευρωπαϊκές στιγμές που ζήσαμε μαζί!

Δεν θέλω να γίνω κουραστικός… εξάλλου θα τα ξαναπούμε. Θα συνεχίσω να στηρίζω την ομάδα και ας είμαι μακριά σας.

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους.

Σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά!

Εύχομαι καλή σεζόν στην ομάδα και εις το επανιδείν… !».