Αθλητικά

Οπαδοί στην Ουρουγουάη έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να χτυπήσουν παίκτες – Τερματοφύλακας τους άρχισε στις κλωτσιές

Οι οργισμένοι κουκουλοφόροι οπαδοί κινήθηκαν κατά παικτών της ίδιας τους της ομάδας
Οπαδοί στην Ουρουγουάη έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο για να χτυπήσουν παίκτες – Τερματοφύλακας τους άρχισε στις κλωτσιές
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Ένα μικρό… χαμούλη είχαμε σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Ουρουγουάη. Η Μοντεβιδέο επικράτησε 2-0 της Ντανούμπιο στο στάδιο “Τσαρούα” για το Κύπελλο της χώρας, με εξαγριωμένους οπαδούς της δεύτερης να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, θέλοντας να επιτεθούν στους ίδιους τους τους παίκτες, εξαιτίας της διαφαινόμενης ήττας της ομάδας τους

Η Νταρούμπιο έχει μόλις δύο νίκες στα 20 τελευταία παιχνίδια της και κάποιοι οπαδοί της δεν κρατήθηκαν. Βλέποντας το νέο αρνητικό αποτέλεσμα, μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο με την αναμέτρηση να είναι σε εξέλιξη και κινήθηκαν απειλητικά προς τους παίκτες της ομάδας τους!

Ο γκολκίπερ της Ντανούμπιο, Κέβιν Μαρτίνες, από την πλευρά του ανέλαβε δράση και επιτέθηκε σε οπαδούς, καταφέρνοντας να χτυπήσει κάποιους από αυτούς με κλωτσιές.

Ο διαιτητή διέκοψε προσωρινά το ματς για τρία λεπτά και τελικά σφύριξε πρόωρα τη λήξη του, για να προστατεύσει τους αθλητές.

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Αθλητικά
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