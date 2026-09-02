Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Γκουστάβο Πουέρτα – Ολοκληρώθηκε η ακριβότερη μετεγγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τεράστιο μετεγγραφικό “μπαμ”! Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Πειραιωτών και παράλληλα η ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης επέμειναν μέχρι τέλους, ολοκληρώνοντας μια τεράστια μετεγγραφή. Το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τους Πειραιώτες να καταβάλουν στην Σανταντέρ ολόκληρη τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού χαφ.

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Ο νεαρός Μουντιαλικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναβαθμίζοντας τον άξονα και όλη την ομάδα των “ερυθρόλευκων”.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogota της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

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Welcome to Olympiacos



¡Bienvenido al Olympiacospic.twitter.com/7m8hM5GSc1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!