ΑΕΚ: Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποκάλυψε ότι ο Κρις Σίλβα έχει buy-out στο συμβόλαιό του

Ο Κρις Σίλβα έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στην ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό (100-93), την ώρα που πληθαίνουν οι φήμες για ενδιαφέρον από ομάδα της Eruroleague με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στα συγκεκριμένα “σενάρια”.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ της ΑΕΚ είχε 31 πόντους με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 8/10 βολές, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες σε 31:08 αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος άσος υπέγραψε το καλοκαίρι συμβόλαιο ενός έτους με αποδοχές λίγο πάνω από τις 400.000, χωρίς τα μπόνους. Σε αυτό, ωστόσο, προβλέπεται μετά την πρώτη φάση του BCL buy out 150.000 για ομάδες Euroleague, αλλά για διάστημα δέκα ημερών.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη φάση της διοργάνωσης την επόμενη Τρίτη (16.12.2025), συνεπώς περιμένει με αγωνία για να μάθει, εάν χάσει έναν από τους καλύτερους παίκτες της.

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι υπάρχει σχετικός όρος για buy-out στο συμβόλαιό του Σίλβα με την ΑΕΚ.

“Όταν κάναμε το συμβόλαιο, ξέραμε ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Απλά όταν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, ο παίκτης πρέπει να κρίνει ‘θα είμαι αλλαγή ή θα είμαι πρωταγωιστής;’΄. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά για μένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δίνουμε ευκαιρία σε όλους τους καλούς να είναι πρωταγωνιστές και μετά να πάνε σε άλλο επίπεδο” ανέφερε.