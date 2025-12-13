ΑΕΚ: Ο Πήλιος διασκέδασε με το «Freed from desire» στο αεροδρόμιο της Σαμψούντας μετά τη νίκη της Ένωσης

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ και ο Σταύρος Πήλιος έβαλε στο ηχείο του το τραγούδι «Freed from desire» και έστησε το δικό του πάρτι στο αερδοδρόμιο της Σαμψούντας.

Ο Πήλιος θέλησε να εκφράσει τη χαρά του για τη νίκη της ΑΕΚ, που την έφερε στην 4η θέση του Conference League και έβαλε δυνατά μουσική στο ηχείο του, με παίκτες και φιλάθλους της ομάδας που ήταν στο αεροδρόμιο να γιορτάζουν μαζί του. Οι φίλαθλοι τραγουδούσαν και το «πικάντικο» σύνθημα της ομάδας που είναι βασισμένο στο ρυθμό του τραγουδιού.

Ο Μάνταλος και ο Ρότα που κάθονταν δίπλα στον αριστερό μπακ της ΑΕΚ φαίνεται να κινούνταν στο ρυθμό του τραγουδιού, όπως κατέγραψε το video που αναρτήθηκε στα social media.

Η Ένωση έχει σημαντικό παιχνίδι μπροστά της με τον Παναιτωλικό για τη Super League (14/12/25, 17:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και πλέον ρίχνει εκεί το βάρος της.