Έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Ροδόλφο Πισάρο. Ο Μεξικανός μέσος έμεινε και επίσημα ελεύθερος από την Ίντερ Μαϊάμι και έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ και ο Ροδόλφο Πισάρο έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον 29χρονο μέσο να αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο, ενώ πιθανότατα θα μπει και οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμα.

Ο Πισάρο, ο οποίος έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την Ίντερ Μαϊάμι, αγωνίστηκε σε 62 αγώνες με τη φανέλα της αμερικανικής ομάδας, πετυχαίνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

