Αθλητικά

AEK: Ο Ζίνι τραυματίστηκε και αποχώρησε δακρυσμένος από το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα

Νέα άτυχη στιγμή για τον επιθετικό της Ένωσης
Ζίνι
Ο Ζίνι αποχωρεί τραυματίας/(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ζίνι λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση τραυματίστηκε ξανά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Μετά την επιστροφή του και το γκολ επί του Άρη ο Ζίνι σε ένα τάκλιν που έκανε φάνηκε να κολλάει το πόδι του στο έδαφος. Ο Ανγκολέζος φορ της ΑΕΚ ήταν φανερά στεναχωρημένος κατά την αποχώρησή του από το Αρτέμιο Φράνκι.

Ο τραυματισμός του φαίνεται να είναι σοβαρός, καθώς η αντίδρασή του κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του δείχνει ότι έχει υποστεί κάτι που θα χρειαστεί χρόνο.

 

Μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του Ανγκολέζου φορ, αφού εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo