ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: «Επαγγελματική» νίκη στην OPAP Arena και κιτρινόμαυρο απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να καθαρίσει το ματς με τον ΟΦΗ, δεν απειλήθηκε και επικράτησε με το “σβηστό” 2-0 στην OPAP Arena στο ματς με το οποίο ολοκλήρωσε την παρουσία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΚ έκανε έτσι το 4/4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα γκολ των Περέιρα και Ζοάο Μάριο και υποχρέωσε τον ΟΦΗ στην πρώτη του ήττα στη διοργάνωση.

Το ματς

Η ΑΕΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς και να κάνει ευκαιρίες στα καρέ του ΟΦΗ, αλλά ο γρήγορος τραυματισμός του Οντουμπάτζο (τον αντικατέστησε ο Ρότα στο 10′) δεν της επέτρεψε να βρει γρήγορα ρυθμό

Η Ένωση άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό. Στο 15′ η ΑΕΚ έκανε “κομπίνα” σε εκτέλεση φάουλ με κάθετη πάσα, ο Κοϊτά έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ. Πέντε λεπτά μετά, ήρθε το 1-0. Ο Καλοσκάμης έκλεψε την μπάλα, έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε πάσα στον Περέιρα, αυτός έκανε ένα άσχημο κοντρόλ αλλά απέφυγε τον Ανδρούτσο και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να ελέγχει το ματς, τον ΟΦΗ να προσπαθεί να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μη το κάνει με επιτυχία, μιας και η αμυντική γραμμή των “κιτρινόμαυρων” λειτούργησε υποδειγματικά.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ είχε με άνεση τον έλεγχο του αγώνα και προσπάθησε να σκοράρει, κυρίως με κάποια σουτ του Καλοσκάμη. Τελικά οι “κιτρινόμαυροι” έφτασαν στο 2-0 στο 61′. Μετά από υπέροχη εναλλαγή της μπάλας, ο Πενράις μοίρασε σωστά στον Περέιρα στην περιοχή, αυτός έκανε το γύρισμα στον Ζοάο Μάριο κι εκείνος με τη σειρά του εκτέλεσε από κοντά για το 2-0.

Ο ΟΦΗ είχε μια… αναλαμπή στο 66′, πλησιάζοντας στο γκολ, στην πρώτη του φάση στο ματς. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπρινιόλι έκανε λάθος έξοδο, η μπάλα πήρε κατεύθυνση στην εστία, όμως ο Ρέλβας έκανε παρέμβαση και έσωσε τα κιτρινόμαυρα καρέ. οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, με τον Νίκολιτς να περνάει -μεταξύ άλλων τον Καραργύρη στη θέση του Γιόβιτς. Ο ένας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και ο άλλος αποθεώθηκε για το χατ-τρικ που πέτυχε στη Λεωφόρο.

Το ματς έφτασε μέχρι το φινάλε του, με τον ΟΦΗ να ανεβάζει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά και να αναγκάζει τον Μπρινιόλι σε δυο μεγάλες επεμβάσεις, στο κοντινό σουτ του Σαλσέδο (87′) και στην κοντινή κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης