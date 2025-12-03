Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0 τελικό: Άνετο απόγευμα για την Ένωση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Πρώτη ήττα των Κρητικών στη League Phase
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
4η αγωνιστική της League Phase
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στην OPAP Arena και ο νικητής θα είναι σίγουρα στην τετράδα και στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η Ένωση έκανε τρεις σπουδαίες νίκες την περασμένη εβδομάδα, με τελευταία στην έδρα του Παναθηναϊκού, την ώρα που οι Κρητικοί μάλλον έχουν το θεσμό – στον οποίο πέρυσι έφτασαν ως τον τελικό – ως τελευταία λύση για να κάνουν κάτι καλό σε αυτή τη χρονιά, μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.

19:24 | 03.12.2025
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
19:23 | 03.12.2025

η ΑΕΚ επικράτησε του ΟΦΗ με 2-0, έκανε το απόλυτο 4/4 στη League Phase και υποχ΄ρεωσε τους Κρητικού στην πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση

19:19 | 03.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα
19:18 | 03.12.2025
90+1'
Άλλη μία μεγάλη απόκρουση του Μπρινιόλι σε κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη
19:14 | 03.12.2025
3 τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:13 | 03.12.2025
86'
Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι σε σουτ του Σαλσέδο από τη μικρή περιοχή και στο δεύτερο δοκάρι
19:04 | 03.12.2025

"Πάρτι" έχει στηθεί στις εξέδρες της OPAP Arena

19:03 | 03.12.2025
76'

Στην αγκαλιά του Χριστογεώργου η κεφαλιά του Λιούμπιτσιτς

19:01 | 03.12.2025
73'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Καραργύρης στη θέση του Γιόβιτς και ο Λιούμπιτσιτς στη θέση του Γκρούγιτς

19:00 | 03.12.2025

Ο Γκρούγιτς βρέθηκε στο έδαφος με κράμπες

18:59 | 03.12.2025
72'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ Έξω ο Νους Μέσα ο Σενγκέλια
18:59 | 03.12.2025
18:55 | 03.12.2025
18:52 | 03.12.2025
66'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΟΦΗ στο ματς

 Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Μπρινιόλι έκανε λάθος έξοδο, η μπάλα πήρε κατεύθυνση στην εστία, όμως ο Ρέλβας βρήκε την μπάλα και έσωσε τα κιτρινόμαυρα καρέ

18:51 | 03.12.2025
64'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Μέσα Πινέδα, Γκατσίνοβιτς - Έξω Περέιρα, Κοιτά
18:48 | 03.12.2025
Πρώτο γκολ του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ
18:43 | 03.12.2025
61'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 2-0

Υπέροχη εναλλαγή της μπάλας από τους κιτρινόμαυρους, ο Πενράις μοίρασε σωστά στον Περέιρα στην περιοχή, αυτός έκανε το γύρισμα στον Ζοάο Μάριο κι εκείνος με τη σειρά του εκτέλεσε από κοντά για το 2-0.

18:41 | 03.12.2025
54'
Κίτρινη κάρτα στον Λέβις του ΟΦΗ
18:40 | 03.12.2025
54'
Κάρτα στον Μπαίνοβιτς για κράτημα στον Γιόβιτς
18:38 | 03.12.2025
52'

Ο Καλοσκάμης ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα, έπιασε το αριστερο πλασέ μέσα από τη περιοχή του ΟΦΗ και από θέση δεξιά, αλλά η μπάλα δεν πήρε αρκετά φάλτσα και έφυγε άουτ

18:35 | 03.12.2025
50'

Ατομική προσπάθεια του Ρότα από τα δεξιά και σουτ μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής -με το αριστερό- η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια

18:33 | 03.12.2025
48

΄Συρτό δυνατό σουτ του Γκρούγιτς εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε άουτ

18:32 | 03.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:31 | 03.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

18:11 | 03.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
18:10 | 03.12.2025
42'

Τραγικό σουτ του Σαλσέδο του ΟΦΗ, εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

18:06 | 03.12.2025
41'

Έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός του αγώνα, με την ΑΕΚ να μη δέχεται πίεση

18:05 | 03.12.2025
37'

ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το σουτ του Ζοάο Μάριο

17:57 | 03.12.2025
34'
Κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς
17:57 | 03.12.2025
17:52 | 03.12.2025
17:50 | 03.12.2025
24'

Σέντρα του Ρότα, κεφαλιά του Γιόβιτς στο πίσω δοκάρι, η μπάλα βρήκε στον Ανδρούτσο και πέρασε κόρνερ

17:50 | 03.12.2025
17:48 | 03.12.2025
17:48 | 03.12.2025

Ο Καλοσκάμης έκλεψε την μπάλα και την "έσπασε" στον Περέιρα, ο δεύτερος δεν έκανε καλό κοντρόλ, αλλά η αμυντική λειτουργία του ΟΦΗ δεν ήταν καλή. Ο παίκτης της ΑΕΚ έπιασε το σουτ από το ύψος του πέναλτι και έστειλε την μπάα στα δίχτυα

17:46 | 03.12.2025
19'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με τον Περέιρα

Από φάση που ξεκίνησε από τον Καλοσκάμη

17:44 | 03.12.2025
18'

Άστοχο το μακρινό σουτ του Κοϊτά

17:43 | 03.12.2025
15'
Πρώτη μεγάλη στιγμή του ματς, από την ΑΕΚ

"Κομπίνα" της ΑΕΚ σε εκτέλεση φάουλ με κάθετη πάσα, ο Κοϊτά έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγά΄λη περιοχή και θέση αριστερά, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ

17:38 | 03.12.2025
14'
Κίτρινη κάρτα στον Κωστούλα
17:37 | 03.12.2025
10'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. ο Ρότα στη θέση του Οντουμπάτζο
17:34 | 03.12.2025

Πεσμένος και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ο Οντουμπάτζο - Δεν θα συνεχίσει

17:33 | 03.12.2025

Θα συνεχίσει ο Οντουμπάτζο αλλά ο Ρότα έχει σηκωθεί για ζέσταμα

17:31 | 03.12.2025
5'

Νιώθει ενοχλήσεις ο Οντουμπάτζο, από τη φάση της σέντρας που έβγαλε στο 2' - Στον αγωνιστικό χώρο ο μπακ της Ένωσης

17:31 | 03.12.2025
2'

Διαγ'ωνιο σουτ του Πενράις, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο και πέρασε κόρνερ

17:29 | 03.12.2025
2'

Σέντρα του Οντουμπάτζο στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζοάο Μάριο έπιασ εμε τη μια το σουτ αλλά η μπάλα πήγε σε αμυνόμενο

17:28 | 03.12.2025
"Σέντρα" στο ματ
17:27 | 03.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

17:27 | 03.12.2025

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης

17:27 | 03.12.2025

O Mπαΐνοβιτς επέστρεψε στην 11άδα, έπειτα από τον τραυματισμό του στις αρχές της περασμένης σεζόν. Έτσι, ο Ανδρούτσος μεταφέρεται μπακ. Ενδιαφέρουσα και επιλογή με τον Σαλσίδο πίσω από τον Ράκονιατς

17:27 | 03.12.2025

Η 11άδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης, Νους, Ράκονιατς.

17:26 | 03.12.2025
17:26 | 03.12.2025

Η 11άδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς, Περέιρα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

17:26 | 03.12.2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Λούκα Γιόβιτς για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι. Στον πάγκο είναι ο Ζώης Καραργύρης και ο Σταύρος Ψυρόπουλος από την Κ19

17:26 | 03.12.2025

Έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Μόουζες Οντουμπάτζο στην 11άδα, ενώ το δίδυμο Ρέλβας-Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας δεν έσπασε ούτε και σήμερα, καθώς ο Ντομαγκόι Βίντα βρίσκεται εκτός αποστολής

17:25 | 03.12.2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς -θέλοντας να δώσει... ανάσες- άφησε στον πάγκο τους Λάζαρος Ρότα και Ορμπελίν Πινέδα

17:24 | 03.12.2025

Το 3/3 έχουν κάνει οι δυο ομάδες στη League Phase κάτι που σημαίνει ότι ένα σερί θα σπάσει

17:24 | 03.12.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κύπελλο Ελλάδας
17:24 | 03.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit,gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
90
89
76
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo