Χαμός με τον Σπανούλη στο T- Center – Δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα στους φίλους του Ολυμπιακού

Μαζί του ήταν ο κουμπάρος του, Νίκος Ζήσης
Ο Σπανούλης υπογράφει αυτόγραφα στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI)
Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο T- Center για τα ημιτελικά του Final Four και μόλις οι φίλοι του Ολυμπιακού αντιλήφθηκαν την παρουσία του πήγαν όλοι πάνω του για να βγάλουν φωτογραφία μαζί του.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους με τον πρώην αρχηγό των Πειραιωτών να υπογράφει φανέλες της ομάδας, με την οποία πανηγύρισε δύο ευρωπαϊκά (2012, 2013).

Να θυμίσουμε ότι, ο Σπανούλης ξεκίνησε τη χρονιά στον πάγκο της Μονακό, όμως εξαιτίας των πολλών προβλημάτων στους Μονεγάσκους αποχώρησε και από τότε δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ζήσης με τον Σπανούλη στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI)

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο πλευρό του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής (24/05/26, 21:00).

