Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Ιστορικό ρεκόρ πόντων στο ημίχρονο του αγώνα του Final Four της Euroleague

Η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν μία… πανδαισία επιθετικού μπάσκετ.

Οι δύο ομάδες δεν σταμάτησαν να “πυροβολούν” τόσο από μακριά όσο και από κοντά, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σταματάει στους 62 πόντους, αλλά να έχει μικρό προβάδισμα επί της Βαλένθια, η οποία και πέτυχε 56 πόντους από τη δική της πλευρά.

Οι 118 πόντοι που σκόραραν οι δύο ισπανικές ομάδες στο ματς μάλιστα, ήταν και νέο ρεκόρ για αγώνα του Final Four της Euroleague, με το προηγούμενο να είναι οι 110 πόντοι στη θρυλική νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στον τελικό του 2013.