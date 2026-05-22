Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού: «Να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε κάτω τη μύτη μας»

Ο Έλληνας προπονητής συνέστησε ψυχραιμία ενόψει του τελικού της Euroleague
Ο Μπαρτζώκας
Ο Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI)
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague για 10η φορά στην ιστορία του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ψύχραιμος στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θέλει ο Ολυμπιακός να ξεφύγει από το επίπεδο συγκέντρωσης που είχε στον ημιτελικό και συνέστησε στους παίκτες να μείνουν ταπεινοί και με τη μύτη κάτω μέχρι τον τελικό της Κυριακής (24/05/26, 21:00).

 

«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα. Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.

Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

