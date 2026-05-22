Μάντσεστερ Σίτι: Ο Έντσο Φερνάντες διακαής πόθος του Έντσο Μαρέσκα στους «πολίτες»

Ο Έντσο Μαρέσκα εκτός απροόπτου θα είναι ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο Έντσο Φερνάντες είναι ο βασικός στόχος του για τη μεταγραφική περίοδο.

Ο Έντσο Φερνάντες έχει συνυπάρξει με τον Έντσο Μαρέσκα στην Τσέλσι και είναι πιθανό ο Ιταλός να κυνηγήσει τη μεταγραφή του μέσου των Λονδρέζων στην Μάντσεστερ Σίτι για να γεμίσει το χώρο του κέντρου.

Οι σχέσεις του Αργεντινού σταρ με την Τσέλσι κατά τη διάρκεια της χρονιάς πέρασαν από χίλια κύματα, μετά από δηλώσεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες τον είχαν θέσει εκτός ομάδας για λίγο καιρό με τον Ροσένιορ στον πάγκο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2032 και αν η Σίτι θέλει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.