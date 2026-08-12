ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 και 4-5 στα πέναλτι: Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup κι έγραψαν ιστορία

Ο ΟΦΗ το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει τον περασμένο Απρίλιο με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί επικράτησαν της ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια) στο Παγκρήτιο και πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου Super Cup της ιστορίας τους. Δείτε το Live του αγώνα.

Δεύτερος τίτλος μέσα σε λίγους μήνες για τον φοβερό ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη. Οι Κρητικοί έκαναν το… θαύμα τους και στον τελικό του Super Cup, νικώντας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής του ΟΦΗ ήταν ο Χριστογεώργος. Ο Έλληνας τερματοφύλακας χάρισε τον τίτλο στους Κρητικούς με τη σπουδαία επέμβασή του στην εκτέλεση πέναλτι του μοιραίου Βάργκα.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, ήταν αυτός που ισοφάρισε τον τελικό του Super Cup αλλά και που “κλείδωσε” την κούπα για την ομάδα του, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

1-0 Γιόβιτς

1-1 Ισέκα

2-1 Μάγερ

2-2 Μπουχαλάκης

3-2 Μάνταλος

3-3 Ντίκμαν

3-3 Απόκρουση Χριστογεώργου στην εκτέλεση του Βάργκα

3-4 Αθανασίου

4-4 Ζίνι

4-5 Ανδρούτσος

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Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Γιόβιτς έβαλε μπροστά την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ έκανε την επική ανατροπή με Ανδρούτσο και Κωστούλα, για να έρθει ο Ζίνι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να γράψει το 2-2 και να στείλει τον τελικό του Super Cup στα πέναλτι.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του και δεύτερο μέσα σε λίγους μήνες, στέλνοντας στα ουράνια τον κόσμο του που γέμισε το Παγκρήτιο.

Τα τρόπαια του ΟΦΗ

Super Cup Ελλάδας: 2026/2027

Κύπελλα Ελλάδας: 1986/97, 2025/26

Βαλκανικό Κύπελλο: 1988/1989

Ο αγώνας

Σε έναν αγώνα με λίγες φάσεις, η ΑΕΚ «προειδοποίησε» στο 21΄ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το πλασέ του Μάριν. Οι Κρητικοί ήταν άριστοι τακτικά, μην επιτρέποντας στην πρωταθλήτρια να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, όμως αρκούσε μία στιγμή για να αλλάξουν τα δεδομένα. Στο 38΄ σε μια αντεπίθεση των «κιτρινόμαυρων» ο Γιόβιτς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με αριστερό συρτό σουτ άνοιξε το σκορ. Ένα από αυτά τα τελειώματα που μόνο επιθετικοί της κλάσης του Σέρβου μπορούν να καταφέρουν.

Στο ίδιο τέμπο κύλησε και το β΄ ημίχρονο, με τον Κόντη να ρίχνει στο ματς τον Μπουχαλάκη προκειμένου η ομάδα του να γίνει πιο δημιουργική. Αυτή τη φορά ήταν ο ΟΦΗ που έριξε την… προειδοποιητική βολή, με τον Αποστολάκη να «τρυπάει» από δεξιά την άμυνα της ΑΕΚ να να πλασάρει άουτ. Στο 69ο λεπτό ο Ανδρούτσος βρέθηκε στην περιοχή και ένα απίθανο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας με ένα καταπληκτικό γκολ.

Στο 76΄ ήρθαν τα «πάνω κάτω». Από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς της ΑΕΚ και με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Στις καθυστερήσεις, η Ένωση αναζήτησε την ευκαιρία της για να στείλει το ματς στα πέναλτι (δεν υπήρχε παράταση) , με τον Γιόβιτς να αστοχεί στο 90+4΄ μετά τη σέντρα του Ζίνι ο οποίος στο 8ο και τελευταίο λεπτό με κεφαλιά από κόρνερ του Μάγερ, διαμόρφωσε το 2-2!

Έτσι το ματς κρίθηκε στα πέναλτι με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το σουτ του Βάργκα, τον Ανδρούτσο να ευστοχεί στην τελευταία κρίσιμη εκτέλεση και λίγα λεπτά αργότερα να σηκώνει το κύπελλο ψηλά, στον ουρανό του Ηρακλείου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (90+9΄ Στρακόσα), Ρότα (90+9΄ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81΄ Ζίνι), Μάριν (81΄ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63΄ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης (74΄ Ντίκμαν), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (86΄ Κανελλόπουλος), Φούντας (74΄ Θεοδοσουλάκης), Νους (86΄ Ισέκα).