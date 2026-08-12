ΑΕΚ – ΟΦΗ 4-5 στα πέναλτι τελικό: Οι Κρητικοί σήκωσαν το Super Cup

20' Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Μαρίν στην περιοχή στα αριστερά, έκανε το πλασέ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε



