Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ 4-5 στα πέναλτι τελικό: Οι Κρητικοί σήκωσαν το Super Cup

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ έδωσαν μάχη στην Κρήτη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, η οποία "βάφτηκε" ασπρόμαυρη
EUROKINISSI
Τελικός Super Cup
Παγκρήτιο
2 - 2
Τελικό
EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

22:13 | 12.08.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

22:13 | 12.08.2026
Ο ΟΦΗ κατακτά το Super Cup!
22:13 | 12.08.2026
Ευστόχησε ο Ανδρούτσος!
22:12 | 12.08.2026
Ο Ανδρούτσος αν ευστοχήσει στο πέναλτι, θα χαρίσει το τρόπαιο στον ΟΦΗ
22:11 | 12.08.2026
4-4 ισοφαρίζει ο Ζίνι για την ΑΕΚ
22:11 | 12.08.2026
3-4 μπροστά ο ΟΦΗ με τον Αθανασίου
22:10 | 12.08.2026
Ο Βάργκα το έχασε για την ΑΕΚ!

Το έπιασε για την ακρίβεια ο Χριστογεώργος, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι

22:09 | 12.08.2026
3-3 ισοφαρίζει ο ΟΦΗ με τον Ντίκμαν
22:08 | 12.08.2026
3-2 για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο
22:07 | 12.08.2026
2-2 ισοφαρίζει ο Μπουχαλάκης για τον ΟΦΗ
22:06 | 12.08.2026
2-1 μπροστά η ΑΕΚ με τον Μάιερ
22:06 | 12.08.2026
1-1 ισοφαρίζει ο Ισέκα
22:04 | 12.08.2026
1-0 η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς
22:03 | 12.08.2026
Πρώτη θα εκτελέσει η ΑΕΚ
22:02 | 12.08.2026
Ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι

Οι εκτελέσεις θα γίνουν στην εστία που βρίσκονται οι οπαδοί του ΟΦΗ

22:00 | 12.08.2026
Το γκολ του Ζίνι για το 2-2

21:59 | 12.08.2026
Τέλος! Ο τελικός θα κριθεί στα πέναλτι
21:58 | 12.08.2026
Το γκολ του ΟΦΗ

21:58 | 12.08.2026
Ο Νίκολιτς βάζει τον Στρακόσα μέσα για τα πέναλτι!
21:54 | 12.08.2026
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ!

Ο Ζίνι με κεφαλιά κάνει το 2-2 και στέλνει τον τελικό στα πέναλτι

21:50 | 12.08.2026
90+4 Ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ

Ο Ισέκα πέρασε μέχρι και τον τερμαφύλακα της ΑΕΚ και αστόχησε σε κενή εστία

21:43 | 12.08.2026
90' Oκτώ τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:43 | 12.08.2026
83' Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Κεφαλιά του Γιόβιτς, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος

21:38 | 12.08.2026
Μετράει κανονικά το γκολ! 1-2 ο ΟΦΗ
21:38 | 12.08.2026
Ο διαιτητής Παπαπέτρου πηγαίνει στο VAR

Μένει να φανεί αν ο Σιέλης που είναι σε θέση οφσάιντ, επηρεάζει τη φάση

21:36 | 12.08.2026
76' ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ

Ο Κωστούλας με κεφαλιά κάνει το 1-2

21:34 | 12.08.2026
Το γκολ του ΟΦΗ

21:28 | 12.08.2026
69' ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ!

Με υπέροχο τελείωμα ο Ανδρούτσος ισοφαρίζει σε 1-1

21:26 | 12.08.2026
67' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Μάιερ βρήκε απέναντι στον Χριστογεώργο, αλλά τον πρόλαβε ο Αθανασίου

21:22 | 12.08.2026
Φτάσαμε στο 65', παραμένει το 1-0
21:19 | 12.08.2026
63' Αλλαγή για την ΑΕΚ

Μάιερ αντί Κοϊτά

21:19 | 12.08.2026
59' Σύγκρουση Κοιτά-Σιέλη, στο έδαφος και οι δύο
21:18 | 12.08.2026
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

Μέσα ο Μπουχαλάκης, εκτός ο Καραχάλιος. 

21:08 | 12.08.2026
49' Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Πλασέ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος

21:04 | 12.08.2026
48' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ

Ο Αποστολάκης πέρασε τον Πήλιο, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι στον Μπαλαμώτη, αλλά πλάσαρε άουτ

21:04 | 12.08.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
20:47 | 12.08.2026

20:47 | 12.08.2026
Το γκολ του Γιόβιτς

20:43 | 12.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΑΕΚ - ΟΦΗ 1-0

Το γκολ του Γιόβιτς χωρίζει τις δύο ομάδες

20:42 | 12.08.2026

Κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, ο οποίος "γκρέμισε" τον εξαιρετικό Πήλιο

20:38 | 12.08.2026
43' Μεγάλη φάση για τον ΟΦΗ

Ο Μπαλαμώτης νίκησε από κοντά τον Νους, κρατώντας το "μηδέν" για την ΑΕΚ

20:37 | 12.08.2026
38' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ και 1-0!

Ο Λούκα Γιόβιτς με υποδειγματικό τελείωμα ανοίγει το σκόρ στον τελικό του Super Cup

20:35 | 12.08.2026

Εκτέλεση φάουλ του Φούντα, μπλόκαρε ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Μπαλαμώτης

20:27 | 12.08.2026
34' Κίτρινη κάρτα στον Μάριν
20:26 | 12.08.2026

20:24 | 12.08.2026

20:22 | 12.08.2026
Ευκαιρία για τον ΟΦΗ

Ο Νους έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε το σουτ, αλλά δεν ανησύχησε τον Μπαλαμώτη

20:22 | 12.08.2026
20' Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Μαρίν στην περιοχή στα αριστερά, έκανε το πλασέ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε

 
 

20:12 | 12.08.2026
Φτάσαμε στο 15'
20:10 | 12.08.2026

Επικίνδυνη σέντρα του Αϊτόρ, ανησύχησε ο Μπαλαμώτης

20:10 | 12.08.2026

Η ΑΕΚ μοιάζει πιο απειλητική στο ξεκίνημα, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση

20:08 | 12.08.2026

Δεν υπάρχει ακόμα κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι

20:03 | 12.08.2026
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
20:01 | 12.08.2026
Ο Ριμπάλτα
Ριμπάλτα πριν το ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Θα κάνουμε 1-2 μετεγγραφές ακόμη»
Οι δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ για τα μετεγγραφικά της Ένωσης
20:00 | 12.08.2026

20:00 | 12.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
19:51 | 12.08.2026

19:40 | 12.08.2026
Διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου, με VAR τον Ζαμπαλά
19:39 | 12.08.2026

19:38 | 12.08.2026
Το μήνυμα των οπαδών του ΟΦΗ για τους πυροσβέστες
ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER CUP 2026 / ΑΕΚ - ΟΦΗ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
19:37 | 12.08.2026
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης
ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER CUP 2026 / ΑΕΚ - ΟΦΗ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
19:37 | 12.08.2026
Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει ήδη θέση στις κερκίδες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
19:36 | 12.08.2026
Οι δύο ομάδες θα έχουν στο πλευρό τους από 8.000 οπαδούς
19:35 | 12.08.2026
Με μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Παγκρήτιο
19:34 | 12.08.2026
Χωρίς 9αρι οι Κρητικοί, με τον νεαρό Μπαλαμώτη στο τέρμα η Ένωση
Ο Γιόβιτς
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το Super Cup
Χωρίς καθαρό 9αρι οι Κρητικοί, με τον νεαρό Μπαλαμώτη στο τέρμα η Ένωση
19:33 | 12.08.2026
Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους Μπαλαμώτη, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμη, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Σιέλη, Κωστούλα, Αθανασίου, Αποστολάκη, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους

19:33 | 12.08.2026

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν

19:33 | 12.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ

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