ΑΕΚ – ΟΦΗ 4-5 στα πέναλτι τελικό: Οι Κρητικοί σήκωσαν το Super Cup

Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
Το έπιασε για την ακρίβεια ο Χριστογεώργος, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι
Οι εκτελέσεις θα γίνουν στην εστία που βρίσκονται οι οπαδοί του ΟΦΗ
Ο Ζίνι με κεφαλιά κάνει το 2-2 και στέλνει τον τελικό στα πέναλτι
Ο Ισέκα πέρασε μέχρι και τον τερμαφύλακα της ΑΕΚ και αστόχησε σε κενή εστία
Κεφαλιά του Γιόβιτς, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος
Μένει να φανεί αν ο Σιέλης που είναι σε θέση οφσάιντ, επηρεάζει τη φάση
Ο Κωστούλας με κεφαλιά κάνει το 1-2
Με υπέροχο τελείωμα ο Ανδρούτσος ισοφαρίζει σε 1-1
Ο Μάιερ βρήκε απέναντι στον Χριστογεώργο, αλλά τον πρόλαβε ο Αθανασίου
Μάιερ αντί Κοϊτά
Μέσα ο Μπουχαλάκης, εκτός ο Καραχάλιος.
Πλασέ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος
Ο Αποστολάκης πέρασε τον Πήλιο, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι στον Μπαλαμώτη, αλλά πλάσαρε άουτ
Το γκολ του Γιόβιτς χωρίζει τις δύο ομάδες
Κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, ο οποίος "γκρέμισε" τον εξαιρετικό Πήλιο
Ο Μπαλαμώτης νίκησε από κοντά τον Νους, κρατώντας το "μηδέν" για την ΑΕΚ
Ο Λούκα Γιόβιτς με υποδειγματικό τελείωμα ανοίγει το σκόρ στον τελικό του Super Cup
Εκτέλεση φάουλ του Φούντα, μπλόκαρε ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Μπαλαμώτης
Ο Νους έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε το σουτ, αλλά δεν ανησύχησε τον Μπαλαμώτη
Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα στον Μαρίν στην περιοχή στα αριστερά, έκανε το πλασέ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε
Επικίνδυνη σέντρα του Αϊτόρ, ανησύχησε ο Μπαλαμώτης
Η ΑΕΚ μοιάζει πιο απειλητική στο ξεκίνημα, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση
Δεν υπάρχει ακόμα κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους Μπαλαμώτη, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμη, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.
Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Σιέλη, Κωστούλα, Αθανασίου, Αποστολάκη, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ