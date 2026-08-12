Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Super Cup

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας με 5-4 στα πέναλτι
Οι παίκτες του ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν στο Super Cup / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΟΦΗ “λύγισε” την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του τελικού του Super Cup και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο.

Μία τρομερή απόκρουση του Χριστογεώργου σε πέναλτι του Βάργκα ήταν αρκετή για να χαρίσει το Super Cup στον ΟΦΗ, αφού οι παίκτες των Κρητικών ευστόχησαν και στα πέντε δικά τους πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ.

Μετά την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έτσι, οι Κρητικοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και κατέκτησαν ένα ακόμη τρόπαιο, σε μία “χρυσή” περίοδο για την ιστορία της ομάδας.

Η ΑΕΚ αντίθετα, ξεκίνησε με το… αριστερό τη σεζόν, χάνοντας το τρόπαιο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
139
94
88
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo