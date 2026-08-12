ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Super Cup

Ο ΟΦΗ “λύγισε” την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του τελικού του Super Cup και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο.

Μία τρομερή απόκρουση του Χριστογεώργου σε πέναλτι του Βάργκα ήταν αρκετή για να χαρίσει το Super Cup στον ΟΦΗ, αφού οι παίκτες των Κρητικών ευστόχησαν και στα πέντε δικά τους πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ.

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Μετά την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έτσι, οι Κρητικοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και κατέκτησαν ένα ακόμη τρόπαιο, σε μία “χρυσή” περίοδο για την ιστορία της ομάδας.

Η ΑΕΚ αντίθετα, ξεκίνησε με το… αριστερό τη σεζόν, χάνοντας το τρόπαιο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της.