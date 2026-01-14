ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με φαβορί την Ένωση η αναμέτρηση για μία θέση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην OPAP Arena για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (14/01/26, 17:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για μία θέση στον ημιτελικό του θεσμού.

ΑΕΚ και ΟΦΗ θα παλέψουν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρουν την πρόκριση σε ένα παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα κριθεί είτε στα 90 λεπτά είτε στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρξει παράταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «ένα από τα σημαντικότερα της χρονιάς», αποδεικνύοντας ότι θέλει η ομάδα του να μπει έτοιμη για να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Οι Ζίνι, Ρότα και Πιερό επέστρεψαν στην αποστολή της Ένωσης για να προσφέρουν παραπάνω επιλογές στον Σέρβο προπονητή σε ένα παιχνίδι που δε χωρά λάθη. Ο Βάργκα είναι πιθανό να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος προέρχεται από την ισοπαλία με τον Άρη στο πρωτάθλημα με 1-1 και θέλει να κάνει την πρώτη του νίκη μέσα στο 2026 και να τη συνοδεύσει με την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΟΦΗ πέτυχε μεγάλη νίκη με 4-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Νους να σκοράρει και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του. Ο Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φούντα, καθώς έμεινε εκτός αποστολής.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Παπαπέτρου με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Διαμαντή και 4ο τον Τσιμεντερίδη. Στο VAR θα είναι ο Τζήλος με βοηθό τον Πουλικίδη.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει όποιον επικρατήσει στην αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά (14/01/26, 15:00).