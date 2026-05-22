Ο Ολυμπιακός σκόρπισε τη Φενερμπαχτσέ και προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του στον τελικό της Euroleague

Οι 9 τελικοί που έχουν δώσει οι ερυθρόλευκοι στην Euroleague
Ο Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου πανηγυρίζει την πρόκριση του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός σκόρπισε τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό της Euroleague και προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του στον τελικό της διοργάνωσης εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια (22/05/26, 21:00).

Οι Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι πρωταγωνιστές στη νίκη του Ολυμπιακού μαζί με την τρομερή του άμυνα και του χάρισαν μία θέση στον τελικό για 10η φορά με στόχο την 4η κατάκτηση της ιστορίας του.

Ο ημιτελικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 21:00 (22/05/26) και θα ολοκληρώσει το ζευγάρι του τελικού.

Αναλυτικά, οι 9 τελικοί του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Ολυμπιακός – Μπανταλόνα 57-59 (1994)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73 (1995)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58 (1997)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 68-86 (2010)
Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 (2012)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100- 88 (2013)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (2015)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 64-80 (2017)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 76-87 (2024)

