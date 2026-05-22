Εξωγήινος Άλεκ Πίτερς: Δεν έχασε σουτ στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

18 πόντους με το απόλυτο σε δίποντα και τρίποντα
Ο Άλεκ Πίτερς
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν απολαυστικός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα της Φενέρμπαχτσε, “εκτελώντας” από παντού την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Συγκεκριμένα, ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 17 πόντους χωρίς χάσει σουτ στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε.

Είχε 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε ακόμα 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει δύο “εκτελεστές” στη θέση “4”, με τον Πίτερς να συμπληρώνει ιδανικά τον Βεζένκοφ.

