ΑΕΚ: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί παικτών και οπαδών στη «Sunel Arena» μετά την πρόκριση της Ένωσης στο Final 4 του BCL

Πανηγυρική πρόκριση στο Final 4 του Basketball Champions League (7-9/5), για δεύτερη διαδοχική χρονιά, πήρε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και απίστευτη ανατροπή, η Ένωση επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνα, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά, γράφοντας το 2-1 στη σειρά και αποκλείοντας την «οικοδέσποινα» του Final 4 της διοργάνωση.

Το σφύριγμα της λήξης έδωσε το έναυσμα να στηθεί ένα “πάρτι” στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, σε παρκέ και εξέδρες. Οι παίκτες, οι προπονητές και φυσικά ο Μάκης Αγγελόπουλος έστησαν πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία της ομάδας, όπως και οι περίπου 9.5000 φιλοι της ομάδας που βρέθηκαν στις κ, ενώ στις κερκίδες της SUNEL Arena.

Ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι, ο Κατσίβελης, ο Γκρέι, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Φλιώνης και οι υπόλοιποι «κιτρινόμαυροι» ξέσπασαν για το σπουδαίο αποτέλεσμα. Ακόμα και ο συνήθης συγκρατημένος Ντράγκαν Σάκοτα, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του.

Οι πανηγυρισμοί ολοκληρώθηκαν με το γνωστό “όλε” των παικτών μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων.