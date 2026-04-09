ΑΕΚ: Οι έξι παίκτες που θα χάσουν τη ρεβάνς με Ράγιο Βαγεκάνο, εάν δουν κίτρινη κάρτα στο ματς της Μαδρίτης

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγιεκάνο (09.04.2026, 19:45, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1, Newsit.gr), στην πρώτη μάχη των δυο ομάδων στα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο όριο καρτών, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν κάποιος από τους Γιόβιτς, Μάνταλος, Μαρίν, Πινέδα, Ρότα και Βίντα δει απόψε κίτρινη κάρτα, τότε θα χάσει το ματς, που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 16 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, η Ράγιο έχει επίσης έξι παίκτες στη συγκεκριμένη λίστα. Πρόκειται για τους Μπατάγια, Καμέγιο, Τσαβαρία, Λεζόν, Τρέχο και Βαλεντίν.