Ζαλγκίρις καλεί Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ξέρουμε ότι σου αρέσουν οι ομάδες με πράσινη φανέλα»

Η λιθουανική ομάδα έκανε ανάρτηση στα social media καλώντας τον Greek Freak να παίξει στο Κάουνας
Ο Αντετοκούνμπο στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο T- Center για το Final Four της Euroleague και όπως είναι λογικό όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω του, με την Ζαλγκίρις να θέλει να κλέψει λίγη από τη δόξα του με ανάρτηση στο X.

Μία ρεπόρτερ της Ζαλγκίρις που βρέθηκε στο γήπεδο του τελικού της Euroleague ζήτησε μία δήλωση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός δεν της αρνήθηκε, με την ίδια μετά την ολοκλήρωση της μίνι συνέντευξης να πανηγυρίζει λέγοντας «τα κατάφερα, του μίλησα».

Ο Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του είπε: «Έχω παίξει στο γήπεδο της Ζάλγκιρις μία φορά. Η ατμόσφαιρα εκεί ήταν εκπληκτική. Στηρίζω το μπάσκετ, αγαπώ το μπάσκετ και όσους παίζουν δυνατά, ομάδες που προσπαθούν και κάνουν τα σωστά πράγματα, οπότε έχω πολλή αγάπη για τη Ζάλγκιρις».

 

Οι Λιθουανοί είδαν πρόσφορο έδαφος και τον κάλεσαν να αγωνιστεί στην ομάδα τους, μιας και του αρέσουν οι ομάδες με τα πράσινα όπως έγραψαν, αναφερόμενοι στην καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

