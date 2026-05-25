Ο Τοροσίδης αποχαιρέτησε τον Άντζα με σπαρακτικό μήνυμα: «Η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη»

Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών μετά από χρόνια μάχη με τη νόσο ALS έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα και κυρίως το χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Βασίλης Τοροσίδης με ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και τη Ξάνθη.

Ο Βασίλης Τοροσίδης έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Παρασκευά Άντζα το 2004 στη Ξάνθη, αλλά και τη διετία 2007-2009 στον Ολυμπιακό και ο θάνατος του πρώην ποδοσφαιριστή τον οδήγησε σε ένα πολύ συγκινητικό αντίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτογραφία με το τρόπαιο της Super League και τον Παρασκευά Άντζα που ανέβασε ο Βασίλης Τοροσίδης συνοδεύτηκε με λόγια που ράγισαν καρδιές. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού ανέφερε το μεγαλείο της ψυχής του εκλιπόντα, που ταλαιπωρήθηκε πολύ πριν χάσει τη μάχη με τη ζωή.

Πολλοί ποδοσφαιριστές και συγγενείς του Άντζα τον αποχαιρέτησαν με κάθε τρόπο θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη και το μεγαλείο του. Ο Νέρι Καστίγιο ήταν ένας από αυτούς, που με ανάρτηση στο instagram θέλησε να πει «αντίο» στον πρώην συμπαίκτη του.

«Παικτούρα μου, φίλε μου, ευχαριστώ για όλα και για όσα με βοήθησες όταν ήμουν μικρός, κάθε μέρα μου έλεγες nintendo έλα εδώ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, ήσουν μεγάλος, παικτούρα», έγραψε ο Νέρι Καστίγιο στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Torosidis35 (@vasilistorosidis35)

Η ανάρτηση του Βασίλη Τοροσίδη

«Σπάνια εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά για σένα Βούλη δεν μπορώ να μην το κάνω, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν το θέλεις. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας συνάντηση στα αποδυτήρια της Ξάνθης, όπως και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ατελείωτες συζητήσεις και συμβουλές σου στην πορεία της ζωής.

Θυμάμαι τα λόγια σου όταν πήγα στον Ολυμπιακό και τι χαρά πήρα που ξαναήρθες κι εσύ. Μπορώ να γράψω πολλά, αλλά μου είναι ακατόρθωτο να το διαχειριστώ. Βούλη, για μένα ήσουν πρώτα παράδειγμα ταπεινού ανθρώπου και μετά παράδειγμα ποδοσφαιριστή. Σε χαιρετώ φίλε μου. Σε ευχαριστώ για όλα.

Κουράγιο και υπομονή στην οικογένεια σου και στα παιδάκια σου. Καλό Παράδεισο, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».