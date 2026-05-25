Αιχμές από Ταβάρες: «Είμαι άφωνος, πώς γίνεται να μη νοιάζονται για τις θυσίες που έχεις κάνει»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague και είχε κάποια παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα, με τον Έντι Ταβάρες να τα εκφράζει με ανάρτηση στα social media.

Ο Ταβάρες δεν αγωνίστηκε στον τελικό της Euroleague, καθώς είναι τραυματίας, όπως και οι άλλοι δύο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης και ξέσπασε σε ανάρτηση αναφέροντας «είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν, ενώ δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να μην νοιάζονται καθόλου για τις θυσίες που κάνουμε; Θα επιστρέψουμε».

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες μετά τον τελικό στην επίσημη ιστοσελίδα της είχε γράψει ότι υπήρχαν αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα του T- Center και φαίνεται ότι αυτήν την άποψη συμμερίζεται και ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.