Αθλητικά

Αιχμές από Ταβάρες: «Είμαι άφωνος, πώς γίνεται να μη νοιάζονται για τις θυσίες που έχεις κάνει»

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης ξέσπασε μέσω των social media μετά το χαμένο τίτλο της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ταβάρες
Ο Ταβάρες στο T- Center με τη φόρμα της Ρεάλ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague και είχε κάποια παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα, με τον Έντι Ταβάρες να τα εκφράζει με ανάρτηση στα social media.

Ο Ταβάρες δεν αγωνίστηκε στον τελικό της Euroleague, καθώς είναι τραυματίας, όπως και οι άλλοι δύο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης και ξέσπασε σε ανάρτηση αναφέροντας «είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν, ενώ δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να μην νοιάζονται καθόλου για τις θυσίες που κάνουμε; Θα επιστρέψουμε».

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες μετά τον τελικό στην επίσημη ιστοσελίδα της είχε γράψει ότι υπήρχαν αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα του T- Center και φαίνεται ότι αυτήν την άποψη συμμερίζεται και ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
116
75
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo