ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο εξάντλησαν τα εισιτήρια της ρεβάνς στην Allwyn Arena

ΑΕΚ και Ράγιο Βαγεκάνο θα έρθουν αντιμέτωπες μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα δοθεί τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026, 19:45, newsit.gr) στην Ισπανία ενώ η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα γίνει στις 16.04.2026, στις 22:00 (Newsit.gr).

Όπως έγινε γνωστό, οι φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο εξαφάνισαν τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ισπανική ομάδα για τον επαναληπτικό προημιτελικό του Conference League με την ΑΕΚ.

“Όλες οι διαθέσιμες θέσεις για το ταξίδι με την πρώτη ομάδα στην Αθήνα έχουν καλυφθεί”, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ισπανικής ομάδας.

Agotado el cupo de plazas disponibles para el viaje con la expedición del primer equipo a Atenas.#UECL #EuroRayo https://t.co/q3jdS36v8f — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 6, 2026

Το παιχνίδια αυτά έχουν ξεχωριστή σημασία για τους Μαδριλένους, καθώς η Ράγιο δεν έχει φτάσει ποτέ στην ιστορία της σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η καλύτερη πορεία της καταγράφηκε τη σεζόν 2000-01, όταν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA από την Αλαβές.