ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 την Άντερλεχτ στην OPAP Arena και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Phase του Conference League, όπου γνωρίζει πλέον και τους πιθανούς αντιπάλους της, στην κλήρωση της Παρασκευής (29/08/25).

Μετά τον περσινό σοκαριστικό αποκλεισμό στα προκριματικά του Conference League, η ΑΕΚ κατάφερε φέτος να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης, μετά από τρεις συνεχόμενες προκρίσεις επί των Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ.

Η Ένωση περιμένει έτσι να μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, με την κλήρωση των αγώνων να είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή (29/08/25) στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

ΑΕΚ Λάρνακας

Νόα

Κρίσταλ Πάλας

Ομόνοια

Λωζάνη

Χάμρουν Σπάρτανς

Ραπίντ Βιέννης

Άλκμααρ

Χάκεν

Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα

Ράκοβ

Τσέλιε

Στρασμπούρ

Ντρίτα

Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγεκάνο

Γιαγκελόνια

Σέλμπουρν

Μάιντς

Σάμροκ Ρόβερς

Μπρέινταμπλικ

Κουόπιο

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Σκεντίγια

Ριέκα

Ντινάμο Κιέβου

Ζρίνσκι

Λεχ Πόζναν

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Αμπερντίν

Λίνκολν

Η νικήτρια του ζευγαριού Λέγκια – Χιμπέρνιαν

Η νικήτρια του ζευγαριού Σερβέτ – Σαχτάρ