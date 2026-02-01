ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πέναλτι στις καθυστερήσεις και ισοπαλία στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης. Η Ένωση είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο.
Ταρέμι απέναντι στον Στρακόσα
Από το πίσω ριπλέι φάνηκε ο Μουκουντί να βρίσκει στον βηματισμό τον Αντρέ Λουίς
Ο διαιτητής θα τσεκάρει τη φάση!
Υπάρχει έλεγχος VAR
Επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ του Γιαζίτζι από τα όρια της μεγάλης περιοχής και τρεις κόντρες σε σουτ παικτών του Ολυμπιακού
Φώναξαν και για πέναλτι οι Πειραιώτες
Άστοχο σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής
Ατομική ενέργεια του Κοϊτά και φάουλ σε καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά
Μπήκαμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων
Σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή, μπλοκάρει σταθερά ο Τζολάκης στο κέντρο της εστίας του
Ρότα και Μπρούνο είχαν μια σύγκρουση
ο Ζοάο Μάριο ψάχνει κάθετες προς τους Ζϊνι και Κουτέσα
Καλό γέμιστα του Ζοάο Μάριο στον Βάργκα, ο Ούγγρος επιθετικός όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και η μπάλα έφτασε στον Τζολάκη
Ο Κοϊτά βγάζει... ενέργεια και βοηθάει μπροστά την Ένωση
Το γκολ της ΑΕΚ με τον Βάργκα
Τρομερή επέμβαση του πεσμένου Τζολάκη και στη συνέχεια δυνατό πλασέ του Πινέδα στο δοκάρι
Αναμονή για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα που άναψαν μετά το γκολ που μπήκε
Ο Ολυμπιακός φώναξε για οφσάιντ, στην κάθετη προς τον Μαρίν, από την οποία βγήκε το κόρνερ του γκολ
Στο έδαφος ο Ρότα
Το κόρνερ το εκτέλεσε ο Μαρίν
Λάθος γύρισμα του Βάργκα, η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε, ο Πορτογάλος έκανε κακό γύρισμα από τα αριστερά και ο Ταρέμι δεν μπόρεσε να μπει στη φάση και να πλασάρει
Σηκώθηκε ο Πινέδα και συνεχίζει
ο Ποντένσε "χόρεψε" τον Ρότα, έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε
Κάθετη του Μπιανκόν από τον άξονα, η μπάλα βρήκε στον διαιτητή, Μάκελι
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο, μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα
Καθοριστικό τάκλιν του Ρέλβας σε σουτ του Ταρέμι, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι - Η μπαλιά βγήκε από τον Ορτέγκα
Κάθετη του Ποντένσε στον τσικίνιο, πλασέ του παίκτη του Ολυμπιακού μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα
Κόκκινη κάρτα στον Κυριακίδη, στον πάγκο της ΑΕΚ, μετά από υπόδειξη του 4ου διαιτητή
Γύρισμα του Γκατσλινοβιτς από αριστερά, ο Ζίνι υποδέχθηκε την μπάλα, έκανε το γυριστό σουτ, ο Τζολάκης μπλόκαρε
Ο Ποντένσε με "τακουνάκι" ελευθέρωσε στον Ορτέγκα στα αριστερά, εκείνος έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Ροντινέι να πλασάρει και τον Στρακόσα να αποκρούει πάνω στην γραμμή
15 λεπτά στο ντέρμπι χωρίς κάποια μεγάλη φάση
Δεν υπήρξε φάση για την ΑΕΚ, από την εκτέλεση του κόρνερ
Κάκιστη πάσα του Μπιανκόν προς τον Τζολάκη, η μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ
Λάθη και "μάχες' από τις δυο ομάδες στο χώρο του κέντρου
Εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε στα καρέ του Ολυμπιακού, ο Ζίνι έπιασε ένα γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Κάνουν το απαραίτητο ζέσταμα οι παίκτες των δύο ομάδων, για να παραμείνουν πανέτοιμοι για το ματς
θα περιμένουμε λίγο, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, από τα καπνογόνα των οπαδών της ΑΕΚ
Τηρήθηκε τόσο για τη μνήμη των οπδών του ΠΑΟΚ, οσο και για τις εργαζόμενες στο εργοστάσιο "Βιολάντα"
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Μάκελι
Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ
Ας δούμε και πάλι τις συνθέσεις των δυο ομάδων:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.
Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα απο τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η βροχή έχει κοπάσει αρκετά στη Νέα Φιλαδέλφεια
«Αυτό είναι για τους γονείς που κάνουνε τα μαγικα τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο. 26/1/26», αναφέρεται σε πανό για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα
Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη με την οποία θα επιστρέψουν στην κορυφή, έχοντας μάλιστα και το παιχνίδι λιγότερο
Ήταν 26 Οκτωβρίου όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 2-0 την ΑΕΚ στον Πειραιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές που είχε τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έκτοτε, η Ένωση κατέγραψε εννέα νίκες και μία ισοπαλία στις 10 αγωνιστικές που ακολούθησαν.
Στα αποδυτήρια και οι δυο ομάδες
Η ΑΕΚ θέλει να πάρει τη νίκη -με την οποία θα πάει στο +5 επί του Ολυμπιακού, έχοντας ματς περισσότερο- για να παραμένει στην κορυφή. Η πομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε 2-0 στο Φάληρο, στο ματς του πρώτου γύρου
Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, μετά την τεράστια πρόκρισή του στα playoffs του Champions League, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία
Η ΑΕΚ προέρχεται από το εκτός έδρας 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης με το εξαιρετικό γκολ του καυτού Γιόβιτς (πέντε γκολ στα τελευταία δύο ματς) και την τρομερή εμφάνιση του Στρακόσα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τον Ελ Κααμπί που έπαιξε με ένεση κόντρα στον Άγιαξ, ενώ είναι στην αποστολή ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι εδώ και λίγα 24ωρα μέλος της ομάδας. Επιστροφή για τον Πασχαλάκη
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε έκπληξη, βάζοντας τον Ζίνι αντί του Βάργκα στο αρχικό σχήμα. Ο Γκατσίνοβιτς επέστρεψε στην ενδεκάδα και παίζει στο αριστερό άκρο
Έντονη η βροχόπτωση τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο με τον Αστέρα στην Τρίπολη (έχει οριστεί για τις 04/02 στις 18:30)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνισιτική στη Super League