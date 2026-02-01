ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πέναλτι στις καθυστερήσεις και ισοπαλία στην Allwyn Arena

Αθλητικά

19η αγωνιστική Super League
1 - 1
τελικό

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης. Η Ένωση είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο.

23:21 | 01.02.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:14 | 01.02.2026
90+16'
ΓΚΟλ για τον Ολυμπιακό, 1-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Ταρέρμι
23:13 | 01.02.2026

Ταρέμι απέναντι στον Στρακόσα

23:13 | 01.02.2026
90+15'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο που έσπρωξε τον Ρέλβας και τον έριξε κάτω
23:12 | 01.02.2026

Από το πίσω ριπλέι φάνηκε ο Μουκουντί να βρίσκει στον βηματισμό τον Αντρέ Λουίς

23:11 | 01.02.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΤΠΕΡ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
23:10 | 01.02.2026

Ο διαιτητής θα τσεκάρει τη φάση!

23:10 | 01.02.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR

23:09 | 01.02.2026

Επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ του Γιαζίτζι από τα όρια της μεγάλης περιοχής και τρεις κόντρες σε σουτ παικτών του Ολυμπιακού

23:06 | 01.02.2026
90+10
Τεράστιες χαμένες επεμβάσεις για τον Ολυμπιακό

Φώναξαν και για πέναλτι οι Πειραιώτες

23:06 | 01.02.2026
90+8'

Άστοχο σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής

23:05 | 01.02.2026

Ατομική ενέργεια του Κοϊτά και φάουλ σε καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά

23:05 | 01.02.2026

Μπήκαμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων

23:04 | 01.02.2026
90+5'

Σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή, μπλοκάρει σταθερά ο Τζολάκης στο κέντρο της εστίας του

23:02 | 01.02.2026
90+5'

Ρότα και Μπρούνο είχαν μια σύγκρουση

23:01 | 01.02.2026
90+4'
Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα σε γυριστό σουτ του Μπιανκόν από το ύψος του πέναλτι
22:59 | 01.02.2026
90+2'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρίν
22:59 | 01.02.2026
11 λεπτά καθυστερήσεων
22:56 | 01.02.2026
90'

ο Ζοάο Μάριο ψάχνει κάθετες προς τους Ζϊνι και Κουτέσα

22:54 | 01.02.2026
88'

Καλό γέμιστα του Ζοάο Μάριο στον Βάργκα, ο Ούγγρος επιθετικός όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και η μπάλα έφτασε στον Τζολάκη

22:54 | 01.02.2026
85'
Αλλαγή και για την ΑΕΚ. Κουτέσα αντί Γιόβιτς
22:50 | 01.02.2026
85'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Γιαζίτσι αντί Ποντένσε και Μουζακίτης στη θέση του Σιπιόνι.
22:49 | 01.02.2026
82'
Κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά
22:46 | 01.02.2026

Ο Κοϊτά βγάζει... ενέργεια και βοηθάει μπροστά την Ένωση

22:44 | 01.02.2026

Το γκολ της ΑΕΚ με τον Βάργκα

22:40 | 01.02.2026
75'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Ζοάο Μάριο στη θέση του Γκατσίνοβιτς
22:39 | 01.02.2026
71'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς και Λουίζ αντί Κοστίνια και Τσικίνιο
22:37 | 01.02.2026
68'
Κίτρινη κάρτα στον Ταρέμι για σκληρό φάουλ στον Πήλιο
22:33 | 01.02.2026
68'
Επέμβαση Τζολάκη και δοκάρι στη συνέχεια για την ΑΕΚ

Τρομερή επέμβαση του πεσμένου Τζολάκη και στη συνέχεια δυνατό πλασέ του Πινέδα στο δοκάρι

22:33 | 01.02.2026

Αναμονή για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα που άναψαν μετά το γκολ που μπήκε

22:30 | 01.02.2026

Ο Ολυμπιακός φώναξε για οφσάιντ, στην κάθετη προς τον Μαρίν, από την οποία βγήκε το κόρνερ του γκολ

22:29 | 01.02.2026
61'
Κίτρινη κάρτα στον Ποντένσε για τη φάση με τον Ρότα
22:28 | 01.02.2026
61'

Στο έδαφος ο Ρότα

22:26 | 01.02.2026
59'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με κεφαλιά του Βάργκα, μετά από εκτέλεση κόρνερ

Το κόρνερ το εκτέλεσε ο Μαρίν

22:25 | 01.02.2026
57'

Λάθος γύρισμα του Βάργκα, η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε, ο Πορτογάλος έκανε κακό γύρισμα από τα αριστερά και ο Ταρέμι δεν μπόρεσε να μπει στη φάση και να πλασάρει

22:22 | 01.02.2026
57'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. ο Βάρκα στη θέση του Ζίνι
22:22 | 01.02.2026

Σηκώθηκε ο Πινέδα και συνεχίζει

22:19 | 01.02.2026
53'
Κίτρινη κάρτα στον Έσε για φάουλ στον Πινέδα, στο χώρο του κέντρου
22:18 | 01.02.2026
51'
Φάση για τον Ολυμπιακό

ο Ποντένσε "χόρεψε" τον Ρότα, έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε

22:15 | 01.02.2026
50'

Κάθετη του Μπιανκόν από τον άξονα, η μπάλα βρήκε στον διαιτητή, Μάκελι

22:14 | 01.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:13 | 01.02.2026
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά στη θέση του Λιούμπιτσιτς
22:02 | 01.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:02 | 01.02.2026
21:56 | 01.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια
21:51 | 01.02.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
21:50 | 01.02.2026
41'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο, μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα

21:41 | 01.02.2026
39'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Καθοριστικό τάκλιν του Ρέλβας σε σουτ του Ταρέμι, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι - Η μπαλιά βγήκε από τον Ορτέγκα

21:40 | 01.02.2026
30'

Κάθετη του Ποντένσε στον τσικίνιο, πλασέ του παίκτη του Ολυμπιακού μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα

21:36 | 01.02.2026
24'

Κόκκινη κάρτα στον Κυριακίδη, στον πάγκο της ΑΕΚ, μετά από υπόδειξη του 4ου διαιτητή

21:31 | 01.02.2026
21'
Μεγάλη φάση και για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Γκατσλινοβιτς από αριστερά, ο Ζίνι υποδέχθηκε την μπάλα, έκανε το γυριστό σουτ, ο Τζολάκης μπλόκαρε

21:30 | 01.02.2026
20'
Κίτρινη κάρτα στον Κοστίνια
21:25 | 01.02.2026
19'
Τεράστια χαμένη ευκαιρια για τον Ολυμπιακό με Ροντινέι και μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα

Ο Ποντένσε με "τακουνάκι" ελευθέρωσε στον Ορτέγκα στα αριστερά, εκείνος έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Ροντινέι να πλασάρει και τον Στρακόσα να αποκρούει πάνω στην γραμμή

21:23 | 01.02.2026

15 λεπτά στο ντέρμπι χωρίς κάποια μεγάλη φάση

21:22 | 01.02.2026

Δεν υπήρξε φάση για την ΑΕΚ, από την εκτέλεση του κόρνερ

21:16 | 01.02.2026
12'

Κάκιστη πάσα του Μπιανκόν προς τον Τζολάκη, η μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ

21:14 | 01.02.2026
6'

Λάθη και "μάχες' από τις δυο ομάδες στο χώρο του κέντρου

21:12 | 01.02.2026
3'
Πρώτη τελική στο ματς, από την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε στα καρέ του Ολυμπιακού, ο Ζίνι έπιασε ένα γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

21:10 | 01.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:07 | 01.02.2026
21:07 | 01.02.2026

Ο Μάκελι περιμένει να καθαρίσει λίγο ακόμα η ατμόσφαιρα

21:06 | 01.02.2026

Κάνουν το απαραίτητο ζέσταμα οι παίκτες των δύο ομάδων, για να παραμείνουν πανέτοιμοι για το ματς

21:03 | 01.02.2026
21:02 | 01.02.2026

θα περιμένουμε λίγο, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, από τα καπνογόνα των οπαδών της ΑΕΚ

21:01 | 01.02.2026

Τηρήθηκε τόσο για τη μνήμη των οπδών του ΠΑΟΚ, οσο και για τις εργαζόμενες στο εργοστάσιο "Βιολάντα"

20:58 | 01.02.2026
Ενός λεπτού σιγή στη Νέα Φιλαδέλφεια
20:57 | 01.02.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:57 | 01.02.2026

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ

20:56 | 01.02.2026

Ας δούμε και πάλι τις συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.

Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς

20:54 | 01.02.2026
20:52 | 01.02.2026

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα απο τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

20:52 | 01.02.2026

Η βροχή έχει κοπάσει αρκετά στη Νέα Φιλαδέλφεια

20:50 | 01.02.2026
20:49 | 01.02.2026

«Αυτό είναι για τους γονείς που κάνουνε τα μαγικα τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο. 26/1/26», αναφέρεται σε πανό για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα

20:49 | 01.02.2026

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη με την οποία θα επιστρέψουν στην κορυφή, έχοντας μάλιστα και το παιχνίδι λιγότερο

20:49 | 01.02.2026

Ήταν 26 Οκτωβρίου όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 2-0 την ΑΕΚ στον Πειραιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές που είχε τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έκτοτε, η Ένωση κατέγραψε εννέα νίκες και μία ισοπαλία στις 10 αγωνιστικές που ακολούθησαν.

20:44 | 01.02.2026

Στα αποδυτήρια και οι δυο ομάδες

20:44 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ θέλει να πάρει τη νίκη -με την οποία θα πάει στο +5 επί του Ολυμπιακού, έχοντας ματς περισσότερο- για να παραμένει στην κορυφή. Η πομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε 2-0 στο Φάληρο, στο ματς του πρώτου γύρου

20:43 | 01.02.2026

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, μετά την τεράστια πρόκρισή του στα playoffs του Champions League, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία

20:43 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ προέρχεται από το εκτός έδρας 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης με το εξαιρετικό γκολ του καυτού Γιόβιτς (πέντε γκολ στα τελευταία δύο ματς) και την τρομερή εμφάνιση του Στρακόσα

20:42 | 01.02.2026

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ

20:42 | 01.02.2026

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς

20:41 | 01.02.2026

Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.

20:40 | 01.02.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τον Ελ Κααμπί που έπαιξε με ένεση κόντρα στον Άγιαξ, ενώ είναι στην αποστολή ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι εδώ και λίγα 24ωρα μέλος της ομάδας. Επιστροφή για τον Πασχαλάκη

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς

20:40 | 01.02.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε έκπληξη, βάζοντας τον Ζίνι αντί του Βάργκα στο αρχικό σχήμα. Ο Γκατσίνοβιτς επέστρεψε στην ενδεκάδα και παίζει στο αριστερό άκρο

Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
20:38 | 01.02.2026

Έντονη η βροχόπτωση τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

20:37 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο με τον Αστέρα στην Τρίπολη (έχει οριστεί για τις 04/02 στις 18:30)

20:37 | 01.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνισιτική στη Super League

Καλησπέρα από το Newsit.gr
