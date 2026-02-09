Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-33: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους το Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στο φινάλε και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 33-29 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας χάντμπολ κόντρα στην ΑΕΚ με κορυφαίους τους Κανετέ και Κουν και πανηγύρισε την τέταρτη κατάκτηση της ιστορίας του.

Η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτεροι μέρος του τελικού, όμως ο Ολυμπιακός στα τελευταία δέκα λεπτά κυριάρχησε και κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι για να σηκώσει το τρόπαιο στο κλειστό του Καματερού.

Το παιχνίδι λίγο πριν το τέλος ήταν στο 27-27, όμως ο Ολυμπιακός με την «υπογραφή» του Κανετέ έκαναν ένα σερί 3-0 για να «καθαρίσουν» την αναμέτρηση.

 

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Παναγιώτου της ΑΕΚ με 9 γκολ. Για τους Πειραιώτες, ο Κανετέ με 7 γκολ πρωταγωνίστησε και ο Κουν με 6 συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη των ερυθρολεύκων.

 

Πεντάλεπτα: 2-1, 4-4, 7-6, 10-9, 13-11, 16-15 (ημχ) 20-18, 22-19, 23-23, 25-25, 27-29, 29-33.

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους.

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3).

