ΑΕΚ – Ολυμπιακός live το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League

Όλα τα βλέμματα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Η 19η αγωνιστική γίνεται στην "σκιά" του θανάτου των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
19η αγωνιστική Super League
Newsit.gr, Cosmote Sport 1
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης. Η Ένωση είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο.

21:36 | 01.02.2026
21:36 | 01.02.2026
21:34 | 01.02.2026
21:32 | 01.02.2026
24'

Κόκκινη κάρτα στον Κυριακίδη, στον πάγκο της ΑΕΚ, μετά από υπόδειξη του 4ου διαιτητή

21:31 | 01.02.2026
21'
Μεγάλη φάση και για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Γκατσλινοβιτς από αριστερά, ο Ζίνι υποδέχθηκε την μπάλα, έκανε το γυριστό σουτ, ο Τζολάκης μπλόκαρε

21:30 | 01.02.2026
20'
Κίτρινη κάρτα στον Κοστίνια
21:25 | 01.02.2026
19'
Τεράστια χαμένη ευκαιρια για τον Ολυμπιακό με Ροντινέι και μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα

Ο Ποντένσε με "τακουνάκι" ελευθέρωσε στον Ορτέγκα στα αριστερά, εκείνος έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Ροντινέι να πλασάρει και τον Στρακόσα να αποκρούει πάνω στην γραμμή

21:23 | 01.02.2026

15 λεπτά στο ντέρμπι χωρίς κάποια μεγάλη φάση

21:22 | 01.02.2026

Δεν υπήρξε φάση για την ΑΕΚ, από την εκτέλεση του κόρνερ

21:16 | 01.02.2026
12'

Κάκιστη πάσα του Μπιανκόν προς τον Τζολάκη, η μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ

21:14 | 01.02.2026
6'

Λάθη και "μάχες' από τις δυο ομάδες στο χώρο του κέντρου

21:12 | 01.02.2026
3'
Πρώτη τελική στο ματς, από την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε στα καρέ του Ολυμπιακού, ο Ζίνι έπιασε ένα γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

21:10 | 01.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:07 | 01.02.2026
21:07 | 01.02.2026

Ο Μάκελι περιμένει να καθαρίσει λίγο ακόμα η ατμόσφαιρα

21:06 | 01.02.2026

Κάνουν το απαραίτητο ζέσταμα οι παίκτες των δύο ομάδων, για να παραμείνουν πανέτοιμοι για το ματς

21:03 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΟΣΦΠ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:02 | 01.02.2026

θα περιμένουμε λίγο, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, από τα καπνογόνα των οπαδών της ΑΕΚ

21:01 | 01.02.2026

Τηρήθηκε τόσο για τη μνήμη των οπδών του ΠΑΟΚ, οσο και για τις εργαζόμενες στο εργοστάσιο "Βιολάντα"

20:58 | 01.02.2026
Ενός λεπτού σιγή στη Νέα Φιλαδέλφεια
20:57 | 01.02.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:57 | 01.02.2026

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ

20:56 | 01.02.2026

Ας δούμε και πάλι τις συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.

Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς

20:54 | 01.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:52 | 01.02.2026

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα απο τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

20:52 | 01.02.2026

Η βροχή έχει κοπάσει αρκετά στη Νέα Φιλαδέλφεια

20:50 | 01.02.2026
20:49 | 01.02.2026

«Αυτό είναι για τους γονείς που κάνουνε τα μαγικα τους και ας κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους. Καλό παράδεισο. 26/1/26», αναφέρεται σε πανό για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα

20:49 | 01.02.2026

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη με την οποία θα επιστρέψουν στην κορυφή, έχοντας μάλιστα και το παιχνίδι λιγότερο

20:49 | 01.02.2026

Ήταν 26 Οκτωβρίου όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 2-0 την ΑΕΚ στον Πειραιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές που είχε τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έκτοτε, η Ένωση κατέγραψε εννέα νίκες και μία ισοπαλία στις 10 αγωνιστικές που ακολούθησαν.

20:44 | 01.02.2026

Στα αποδυτήρια και οι δυο ομάδες

20:44 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ θέλει να πάρει τη νίκη -με την οποία θα πάει στο +5 επί του Ολυμπιακού, έχοντας ματς περισσότερο- για να παραμένει στην κορυφή. Η πομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε 2-0 στο Φάληρο, στο ματς του πρώτου γύρου

20:43 | 01.02.2026

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, μετά την τεράστια πρόκρισή του στα playoffs του Champions League, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία

20:43 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ προέρχεται από το εκτός έδρας 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης με το εξαιρετικό γκολ του καυτού Γιόβιτς (πέντε γκολ στα τελευταία δύο ματς) και την τρομερή εμφάνιση του Στρακόσα

20:42 | 01.02.2026

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ

20:42 | 01.02.2026

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς

20:41 | 01.02.2026

Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

20:41 | 01.02.2026
20:40 | 01.02.2026

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.

20:40 | 01.02.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τον Ελ Κααμπί που έπαιξε με ένεση κόντρα στον Άγιαξ, ενώ είναι στην αποστολή ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι εδώ και λίγα 24ωρα μέλος της ομάδας. Επιστροφή για τον Πασχαλάκη

20:40 | 01.02.2026
20:40 | 01.02.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς

20:40 | 01.02.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε έκπληξη, βάζοντας τον Ζίνι αντί του Βάργκα στο αρχικό σχήμα. Ο Γκατσίνοβιτς επέστρεψε στην ενδεκάδα και παίζει στο αριστερό άκρο

20:39 | 01.02.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
20:39 | 01.02.2026
20:39 | 01.02.2026
20:38 | 01.02.2026

Έντονη η βροχόπτωση τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

20:37 | 01.02.2026

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στη 2η θέση με 42 βαθμούς, έχοντας το ματς λιγότερο με τον Αστέρα στην Τρίπολη (έχει οριστεί για τις 04/02 στις 18:30)

20:37 | 01.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνισιτική στη Super League

20:37 | 01.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
