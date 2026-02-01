ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

Το γήπεδο της ΑΕΚ αναμένεται να είναι κατάμεστο, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στην Αθήνα και η ένταση και οι μάχες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που προέρχεται από την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, αναμένεται να «σπάσουν καρδιές».

Η Ένωση είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 44 βαθμούς, έχοντας παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό, που έχει 42. Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα του Νίκολιτς είχε πιο εύκολη προετοιμασία για το ντέρμπι, καθώς δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση. Η μοναδική απουσία για τον Σέρβο προπονητή είναι αυτή του Περέιρα και θα καταστρώσει τα πλάνα του, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Σε αντίθεση με τον Μεντιλίμπαρ, που καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Ελ Κααμπί, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις, αλλά και του Πιρόλα. Ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να δοθεί δανεικός στη Λιόν και είναι εκτός αποστολής.

Ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα, ανέφερε ότι οι παίκτες του πρέπει να χτίσουν πάνω στην ψυχολογία που απέκτησαν, λόγω της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0, χάρη στα τέρματα του Ελ Κααμπί και του Ταρέμι.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Μάκελι, με τον Ντίπερνικ να είναι στο VAR.