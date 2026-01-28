ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ο διαιτητής Ντάνι Μακέλι ορίστηκε στην Allwyn Arena

Η “μάχη” στη Super League συνεχίζεται με τη 19η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, το οποίο και θα έχει διαιτητή τον Ντάνι Μακέλι.

Από την Elite κατηγορία της UEFA, ο Ολλανδός Ντάνι Μακέλι έχει εμπειρία και από την ελληνική Super League, αφού έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές αγώνες των δύο ομάδων, το Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 το 2021 και το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 το 2022 ,ενώ τελευταίο του ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το Άρης – Ολυμπιακός 2-1 το 2023.

Οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Νταβέλας, Σπύλιος

4ος: Αναστασίου

VAR: Φωτιάς

AVAR: Κατσικογιάννης

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης

4ος: Νταούλας

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Κουμπαράκης

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέεγκστρα, Ντε Βρις

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίπερνικ

AVAR: Μπλανκ

Λεβαδειακός – Αστέρας

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Ψύλλος

4ος: Μπεκιάρης

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Κατοίκος

Παναιτωλικός – Άρης

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

4ος: Τσιοφλίκη

VAR: Τσακαλίδης

AVAR: Μόσχου

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Μηνούδης

4ος: Αντωνίου

VAR: Σιδηρόπουλος

AVAR: Γιουματζίδης

Βόλος – Λάρισα

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

4ος: Μπούτσικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Βεργέτης